Zonificación lingüística, una banca pública o la derogación del PAI, entre los desacuerdos de los socios de Gobierno

PAMPLONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aspectos relacionados con la política lingüística, la creación de una banca pública o la derogación del PAI son algunos de los aspectos en los que PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin no han alcanzado un consenso en el pacto de Gobierno que han firmado este martes, por lo que estos apartados figuran en el capítulo de desacuerdos.

El documento, de 58 páginas, contiene los desacuerdos existentes en materia de Educación; Vivienda; Hacienda, recursos públicos y fiscalidad; Política Lingüística; Función Pública, Justicia e Interior; Cohesión Territorial y Administración Local; y Autogobierno y colaboración institucional.

Concretamente, en materia de Educación figuran desacuerdos en cuanto a condiciones laborales -Geroa Bai planteó una propuesta de conformación de una mesa a tres para actualizar los pactos educativos con la concertada, que no ha sido admitida- o ratios -con sendas propuestas de PSN y de Geroa Bai referentes a disminuciones de ratios que no han sido admitidas-. Se discrepa también en la elaboración de una norma que regule de forma efectiva el tratamiento integrado de las lenguas -propuesta de Geroa Bai no recogida- o en la derogación del PAI -también a propuesta de Geroa Bai-.

En vivienda, existen discrepancias en lo relacionado con impulsar las modificaciones necesarias para aplicar un IVA super reducido en las promociones de vivienda de alquiler social y en lo referente a la modificación del programa Emanzipa -ambas, a propuesta de Geroa Bai-.

Por otro lado, en materia de Hacienda hay desacuerdo en las propuestas de Contigo-Zurekin de crear una banca pública, así como un centro especial de empleo y una empresa de inserción vinculada a dicho centro.

En materia lingüística existen discrepancias en lo referente a la zonificación (la actual división de Navarra en las zonas vascófona, mixta y no vascófona). Concretamente, Geroa Bai ve "necesario y urgente avanzar en la modificación de la Lorafna para terminar con la zonificación lingüística", mientras que el PSN apuesta por "defender la vigencia y desarrollo de la ley foral del Euskera", que a su juicio "ha demostrado su validez para garantizar un tratamiento acorde con la demanda y la realidad sociolingüística del territorio". Ninguna de las dos posiciones ha sido recogida, al igual que la propuesta de Geroa Bai sobre la aprobación del II Plan Estratégico del Euskera "en los términos aprobados por el Consejo Navarro del Euskera".

En cuanto a Función Pública, existen discrepancias sobre la aprobación de un decreto foral que regule la valoración de méritos en el acceso y la provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra.

Por otro lado, se discrepa sobre el desarrollo de negociaciones para que "la competencia reconocida a Navarra en la Lorafna en materia de medio ambiente sea ejecutada en exclusiva por la Policía Foral, como policía integral" -propuesta de Geroa Bai-.