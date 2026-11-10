Antonio Casado.- Encuestas muy entretenidas

MADRID 9 Nov. (OTR/PRESS)

Encuestas hasta en la sopa. Juguetonas y entretenidas. Más allá de seguir detectando una misteriosa coincidencia de los datos con los deseos políticos de quienes encargan el trabajo, parece despejada la incógnita mayor. La que apunta al bloque llamado a formar Gobierno. Será el de la derecha porque la suma PP-Vox rebasa con creces el suelo de la mayoría absoluta (176 diputados).

En cambio, día a día va ganando relevancia política y mediática la incógnita que nos remite al pulso entre el todavía titular del poder, Sánchez, y el aspirante. A saber: ¿Y si el PSOE obtuviera más escaños que el PP o al menos empatara en las urnas del 29-O?

Difícil, pero no imposible. De hecho, las encuestas de los últimos días coinciden en certificar que los socialistas están acortando distancias con el PP. Coinciden también que esa remontada se debe al llamado voto "útil". Nada nuevo. Un efecto del desbarajuste entre los desperdigados grupos (nacionales y nacionalistas) que acampan a la izquierda del PSOE y tienden a contagiarse del miedo a la ultraderecha. Eso les une: sindicarse contra la muy probable presencia de Vox en el futuro Gobierno, aunque tengan que votar a Sánchez con la nariz tapada.

Sigo el hilo. Si se confirmase la perturbadora hipótesis de un PSOE ganador de las elecciones frente a una sobrada mayoría absoluta del bloque derechista llamado a formar Gobierno (insisto, muy lejana, pero no imposible), se estaría repitiendo la situación del verano de 2023, cuando ganó el PP, pero formó gobierno el PSOE.

Vale. Ahí termina el paralelismo, en la constatación de que volveríamos a lo mismo con los papeles cambiados. Entonces fue el PSOE el que saltó al poder después de perder las elecciones. Y ahora sería el PP el que saltará al poder también sin haberlas ganado. Entonces se benefició la izquierda y ahora se beneficiaría la derecha.

Digo que ahí terminan las similitudes, porque si glosamos esa eventualidad habrá que reseñar unas cuantas diferencias, empezando por el hecho de que hace tres años los invitados al banquete eran no menos de una decena de fuerzas. Ahora es prácticamente una sola (Vox). Eso simplifica la negociación de un programa de gobierno común.

Pero lo relevante en esta nueva situación, la que se va a producir a partir del recuento electoral del 29-O (cantado Gobierno a la derecha) es preguntarse si, en función de la exigible estabilidad política, e incluso en una perspectiva puramente moral, es de mejor condición la ultraizquierda que la ultraderecha como muletas de la gobernabilidad del Estado.

¿Acaso una heterogénea conjunción del ultraizquierdismo nacional, con el secesionismo de derechas y de izquierdas, es más fiable que Vox como estabilizador de la política nacional?