Fermín Bocos.- El voto joven, más a la derecha

MADRID 9 Nov. (OTR/PRESS)

La vivienda, la sanidad y la inseguridad son prioridades vitales para muchos españoles a quienes las izquierdas durante estos años de gobierno auto bautizado como "progresista" han desatendido dando prioridad a políticas identitarias y de género .

En ese escenario no constituirá una sorpresa que en los barrios obreros de las grandes capitales, tradicionales graneros de votos para los partidos de izquierdas, crezcan los votantes de Vox que en el actual panorama electoral es la opción más situada a la derecha. La extrema derecha. Un corrimiento de intención de voto de este calado lleva tiempo produciéndose en países como Francia e Italia y también más recientemente en algunos estados regionales alemanes.

En España, algunos de los medios alineados con el sanchismo han bautizado a esos votantes procedentes de estratos sociales humildes como "facha pobres". Sin haber leído a Pareto hilan tan grueso que para ellos todo lo que no es estar con Pedro Sánchez es fascismo. Llevan tanto tiempo distraídos con sus ingenierías sociales que son incapaces de entender el por qué del origen de un malestar generalizado entre buena parte de la población -sobre todo los jóvenes- a quienes la situación económica les condena a una precariedad existencial. Se ha roto el pacto social. Sienten que la socialdemocracia les ha dejado tirados. Cobran salarios mínimos, el más frecuente ronda los 16.500 euros anuales. Aun teniendo un trabajo con eso no se puede vivir. La precariedad económica se traduce en la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, circunstancia que tampoco les facilita sacar adelante un proyecto familiar que permita emanciparse de la órbita paterna.

Los jóvenes que escuchan a los políticos en campaña electoral prometerles las miles de viviendas que no han construido en los ocho años que llevan en el poder miran a su alrededor y lo que encuentran solo son palabras. Y en frente, quienes no han gobernado, les ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos, pero a juzgar por las encuestas, son muchos los jóvenes que se las compran. Su sentimiento de abandono se torna en exasperación ante un discurso oficial triunfalista que presume de los datos de la macro economía. Las izquierdas en el Gobierno que han cultivado la polarización de la vida política -el muro que decían nos iba a proteger del fascismo- en la práctica, paradójicamente, lo que parece que van a conseguir es que el 29 de noviembre la mitad del cuerpo electoral haya perdido el miedo y no se trague el cuento de Pedro anunciando que viene el lobo.