Luis del Val.- Larga y empachosa campaña

MADRID 9 Nov. (OTR/PRESS)

Llevamos más de un mes de campaña electoral y todavía quedan, creo, 19 agotadores días más. Sí, ya sé que la campaña oficial no comienza hasta que los sindicatos, terminadas sus largas vacaciones de 8 años, no hagan un ensayo general, con luces y vestuario, de lo que van a hacer, si Pedro I, El Mentiroso, no gana las elecciones. Si la huelga general se queda en huelga coronel, huelga capitán, o huelga teniente de complemento, será una de las demostraciones de intención de voto, sin necesidad de gastarse el dinero en encuestas. Y si el éxito es clamoroso y rotundo, como no creen, ni siquiera los mandos intermedios de UGT y CCOO, entonces será que hay partido, y en Ceuta es posible que teman que, el verano que viene, quien les dejó abandonados a su mala suerte vuelva a veranear en La Mareta, porque nunca se irá a El Hierro, donde su musculoso cuerpo podría ser admirado por cientos y cientos de inmigrantes marroquíes.

Este año, he encontrado turrón de Navidad en los supermercados, poco después de las fiestas del Pilar, y en mi pueblo ya están instaladas las luces de diciembre, apenas comenzado el mes de noviembre.

Parece que si no vives en el futuro eres un carca. Y temo que, a finales de febrero de 2027, cuando las rebajas de invierno ya hayan perdido fuelle, me encuentre en los escaparates con los trajes de baño que se van a llevar este verano. Incluso, Pedro I, El Mentiroso, parece vivir en el día después de las elecciones y cada día autoriza más gastos y subvenciones como si estuviera convencido de que la inmensa deuda que deja no la tendrá que pagar él, sino su sustituto.

Estoy tan agotado de la campaña oficiosa, que cuando aparece Pedro I, El Mentiroso, desde Moncloa, para informarnos, como presidente del Gobierno, de lo último que se le ha ocurrido, ya sé que va a pronunciar un monólogo de mitin electoral. A los dos día, la Junta Electoral le reprocha al presidente del Gobierno que emplee los resortes de su cargo para hacer campaña política. Y, cuando tras la advertencia y la reprimenda lo veo como si hubiese salido de la ducha, despierta mi admiración, porque me imagino el sufrimiento y la mortificación que le han producido las advertencias de la Junta Electoral, su inmenso dolor, y su capacidad para reponerse. En esas circunstancias hasta dudo de si no me convendría votarle a él. Me imagino que le sucede lo mismo a un cinco o seis españoles más. Por eso repite que hay partido. Sí, hay partido. Se llama PSOE y si no reaccionan en diciembre, pueden convocar suspensión de pagos y militantes.