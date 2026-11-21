MADRID 21 Nov. (OTR/PRESS) -

El brutal arranque del debate del jueves pasado entre el titular y el aspirante a La Moncloa explica hasta qué punto las recientes declaraciones del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, condicionaron la marcha del cara a cara de Sánchez con Feijóo, con la gran María Casado en funciones de arbitraje.

El espectro del líder independentista sobrevoló hasta el punto de impactar decisivamente en el estado de ánimo del todavía presidente del Gobierno. El resultado es bien conocido: fue el perdedor de la noche. Y generó un lugar común en casi todos los análisis del acontecimiento en plena campaña electoral del 29-N: el de que Pedro Sánchez va de salida como inquilino de La Moncloa.

Es verdad que su ánimo ya venía alterado por las primeras conjeturas políticas y mediáticas sobre su sucesión. Pero el ajuste de cuentas de Puigdemont, aireado poco antes de medirse con Feijóo, fue mucho más fuerte para el no 'remontable' líder del PSOE.

De repente se volvieron inservibles todos los sofismas usados para vender a sus seguidores la posibilidad de una remontada frente a quienes damos por seguro -salvo inesperada contingencia de fuerza mayor- un venidero Gobierno de las derechas. El más utilizado: avance frente a involución. Y otras cartas marcadas ya inservibles de tanto usarlas: la alerta antifascista, el 'y tú más', la foto de Feijóo con un contrabandista, las camisetas del amor o los martes sociales del Consejo de Ministros.

Demasiada mochila. Demasiadas narrativas averiadas. Ya no hubo colchón para sobreponerse a la puñalada trapera de quien hace tres años le dio la oportunidad de canjear los siete votos parlamentarios de Junts por una amnistía a los líderes de la intentona golpista de 2017.

Esa dosis de recuerdo generó en Sánchez un estado depresivo que le dejó indefenso frente a su historial en materia de corrupción, usos y costumbres democráticos, funcionamiento de los servicios públicos, vivienda, fenómeno migratorio, etc.

O mucho cambian las cosas en los diez días que faltan para el recuento electoral o el debate del jueves por la noche pasará a la historia como el funeral televisado de Sánchez.

No hay mal que por bien no venga o, como diría el mismo Sánchez, su partido terminará haciendo de la necesidad virtud.

De momento, los candidatos socialistas irán con los hombros más ligeros a las elecciones territoriales de mayo (municipales y autonómicas), mientras queda atrás el ciclo que comenzó con el 'usted no es decente' de Sánchez a Rajoy (junio de 2016) y va a terminar con el mismo 'usted no es decente' con el que Feijóo acaba de devolverle a Sánchez la pedrada diez años después.