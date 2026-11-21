MADRID 21 Nov. (OTR/PRESS) -

El pasado siempre vuelve. Como en las novelas negras, acostumbra a comparecer en el peor momento. A Pedro Sánchez le salió al paso en vísperas de las elecciones y a los pies del debate cara a cara con quien aspira a desalojarle de La Moncloa. Ha sido por boca de Carles Puigdemont, al desvelar cómo discurrieron las negociaciones mediante las que Sánchez se aseguró la investidura. Una confesión que, en el inicio del debate, Núñez Feijóo convirtió en un puñetazo dialéctico al que Sánchez no respondió, pero que acusó, y se le notó tocado. No fue el único momento de desconcierto -hubo otros, como cuando se quedó en blanco ante la pregunta de quién le había financiado la campaña (las famosas saunas del suegro), que también empujó a Sánchez a guardar silencio-.

En el debate vimos a un Sánchez desconocido. Manso, tardo de reflejos. Si no ausente, desconcertado. Como si ya hubiera dado por perdida la partida. Acusando, quizá, la puñalada de Puigdemont en un momento tan decisivo.

De las confesiones del prófugo amnistiado se desprende un retrato que pasará a los libros de historia. Le describe como una 'persona amoral de una ambición desmedida'. El expresidente de la Generalidad, desde su mansión de Waterloo, explica cómo humillaron a Sánchez -y cómo Sánchez humilló a los españoles- aceptando cuanto le exigían a cambio de seguir en La Moncloa. La amnistía como el más alto grado de corrupción. El registro más descarnado de la corrupción, cambiando el Código Penal para suprimir o modificar las penas para encajar las exigencias de los separatistas, cuyos votos le aseguraban la permanencia en el poder.

Al evocar semejante iniquidad en el arranque de su intervención en el debate, Núñez Feijóo tomó una ventaja de la que Sánchez tardó en recuperarse. Lo intentó al final, cuando rehízo su discurso tratando de relacionar a su rival con Trump, Netanyahu y Milei, pero era tarde, porque Feijóo le emplazaba -una vez más sin obtener respuesta- a que explicara qué le debe a Marruecos y por qué, frente a tantas evidencias -la última, el informe de la Policía Nacional-, sigue diciendo que Rabat no tuvo nada que ver en la invasión de Ceuta. Veremos lo que sale de las urnas el próximo 29 de noviembre, pero lo que se pudo apreciar en el debate es que Sánchez parece haber asumido que ya está de salida.