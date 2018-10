Antonio Pérez Henares.- ¿Deriva del buque o buque a la deriva?

Publicado 28/08/2018 8:00:59 CET

MADRID, 28 Ago. (OTR/PRESS) -

El que manda en el Gobierno después de Sánchez, aunque Carmen Calvo se crea que es ella, es Iván Redondo. Ella se limita a decir lo que le dicen que diga, bastante mal por cierto, dada su persecución pertinaz contra la lengua castellana, y eso que el vocablo es femenino, que si es "lenguo" y machista, lo fusila. Carmen Calvo y la ristra de ministros spot que se diseñaron para abrir plaza no se han enterado todavía que solo son parte del atrezzo para que Sánchez gane de una vez, que hasta ahora siempre las perdido y cada vez por más, las elecciones y así no le llamen el "okupa" de la Moncloa.

Ese es el objetivo primordial, el verdadero "único camino" y son las encuestas y barruntos de Redondo lo que marcan la deriva del buque sanchista que por momentos parece buque a la deriva. Por eso y a tenor de como sopla el aire es como se pega el rabotazo ahora en una dirección y a la mañana siguiente exactamente a la contraria.

Lo de traerse el Aquarius fue una gigantesca operación publicitaria. Muy lucida pero de luces muy cortas y nada lúcida. El tropel de pateras, de las que no se habla, fue la respuesta inmediata a la llamada. Se sumó con entusiasmo Marlaska que quería quitar concertinas y agasajar a quienes la violaban y agredían a quienes las defendían. Sonaba aquello a una canción muy antigua, y muy mala, de cuando empezó el turismo y se decían que había que hacer un puente hasta Mallorca. O hasta Cádiz ya puestos.

Pero las gentes, aunque el control mediático sea, con las purgas y destierros de RTVE, autoproclamadas como "regeneración y pluralismo", casi total con el añadido de los "medios adictos", casi todos, lo oculta todo lo que puede, empezaron a removerse y ponerse cada vez más ariscas y en contra. Lo de que nos invadan a palos y una vez colados ya estén a gastos pagados tiene mala venta por mucho que se grite racista y xenófobo al que ose poner un pero a la doctrina de la bondad universal. Vamos que el personal no tragaba. Y eso no se le pasó a Redondo. Conclusión. De la noche a la mañana se puso sin contemplaciones a los últimos asaltantes de patitas al otro lado de la frontera. Se echó mano de Corcuera, suya era la ley, y se hizo lo que si lo llega a hacer otro gobierno estamos ya denunciados, no solo en todas las tertulias, sino en todos los tribunales mundiales y celestiales como violadores sempiternos de todos los derechos humanos mundiales como según su doctrina ha sido como poco desde la época de los moros y ya no les digo de las Américas. Pero como ha sido Sánchez y la triple alianza con Podemos y Separatistas, y aunque quien ha puesto la medida como ejemplo ha sido el partido filonazi alemán, ese sí que lo es, aquí no ha pasado nada. Bueno ha pasado mucho pero como que no se note. Ahora es al revés y sal Carmen y lo cuentas. Y acusa de paso a la oposición de ultraderecha por habernos criticado.

Claro que esto de Ceuta no es para todo. Por ejemplo ¿Por qué no se hace lo propio con los asaltantes anteriores, o los de las pateras y con los que se recogen a la vista de las costas libias y transportan las miles de millas que sea preciso y se les devuelve de inmediato al territorio del que partieron?

La cosa pinta mal y no tiene pinta sino de empeorar, pero otro asunto ha sido todavía mas penoso. Lo que han hecho con la Justicia española, personificaba en el juez Llarena, es de una gravedad inmensa y de una irresponsabilidad de efectos incalculables a todos los niveles, y desde luego en primer lugar lo de el propio ser y estar de España como nación y como democracia. Al Gobierno se le notó la querencia y los siniestros pactos con los separatistas catalanes, pues otra explicación no existe. Que no es de extrañar, Iceta que es ahora quien marca la doctrina de apaciguamiento y sumisión, está siempre mas cerca de los lazos amarillos que de quienes los quitan, Podemos ya te digo y los separatistas son quienes los ponen.

Así que cuando se acusa a quien para ellos es mucho más "malo", al igual que Cs y PP que son ultras redivivos, al juez Llarena y con él a nuestro Tribunal Supremo y a todo nuestro ordenamiento jurídico y lo que se afirma es que España no es un Estado Democrático. Pues parece haber con ellos, con los agresores, (pasa ya hasta cuando apalizan a mujeres y ancianos), porque la ha habido siempre, más empatía emocional, que con quienes lo defienden. Y el Gobierno de España en esa complicidad "afectiva" hizo algo peor que lavarse las manos, al menos Pilatos no traicionaba a Roma y Sánchez sí estaba traicionando a España y al Estado que ahora gobierna. Dejar vendido y a su suerte a Llarena.

El clamor, una vez más atenuado por el Agitprop comunicacional imperante, fue profundo y serio. El propio Tribunal Supremo y todas las organizaciones de fiscales y todas las de jueces, excepto la de "Jueces (Cervantes me prohíbe decir juezas y nuezas) por la Democracia" de sesgo ideológico cada vez más escorado, se echaron encima ante lo que era dejar al juez y a la justicia española en la indefensión más flagrante ante el acoso de quienes quieren violar, y violan, la Constitución y la Ley y encima acusan a España de ser ella quien lo hace. De hecho aunque la citada organización judicial, claramente minoritaria en el sector, y que además se quedó sola, le daba árnica a "su" Gobierno en el comunicado venía a compartir los postulados de todos los otros, que no son sino lo de la razón, el sentido de Estado, el común y el deber tanto del poder judicial como del ejecutivo de defender a la Nación.

Y ante ello, a Redondo se le volvieron a encender las luces de alarma, "por ahí sí que no ganamos presidente". Frenazo y marcha atrás. Del "Ahí te quedas saco paja", a ahora te vamos a defender. Así que ale: ¡Carmen sal y lo cascas!.

Porque esto Iván sí lo tiene todavía más claro. Se veía ya tanto el plumero, que se está viendo cada vez más obscenamente, que no colaba. E Iván sabe que lo que va a decidir todo es Cataluña y que la estrategia es muy complicada de trazar y de explicar y que solo en el golpe final del Dia D y la Hora H es cuando rendirá sus frutos. Que en realidad el plumero oculta otra voluntad y otra chicha. Pero en eso no debiera estar nada confiado Iván Redondo. Eso es lo que él cree, que al final se estará donde se debe y los españoles lo reconocerán en las urnas. Pero cada día es una pluma, cada día es más el mismo plumero, cada día es más verdad lo de la entrega a la extrema izquierda y a aceptar los desafueros y las amenazas separatistas. A ver si te van a engañar a ti Iván Redondo, porque no olvides que al fin y al cabo "tú no eres de los nuestros" y Carmen Calvo si es de los "suyos". Y te lo pueden decir cualquier día.