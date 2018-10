Antonio Pérez Henares.- ¡Qué escándalo, Casado es de derechas!

Publicado 24/07/2018 8:02:13 CET

MADRID, 24 Jul. (OTR/PRESS) -

Lo mas sorprendente de lo sucedido con la elección de Pablo Casado como nuevo lider del PP ha sido la reacción de sus rivales políticos. Oyendo a los dirigentes de Podemos y el PSOE y hasta a los de Ciudadanos, ¡qué cabreo el de Villegas!, y a sus cada vez más numerosos y crecidos palmeros mediáticos, parece que lo que les enfada muchísimo es que el Presidente del PP sea ¡de derechas!, mas centrado o menos, eso ya se verá en los hechos, pero de derechas. ¡Qué escándalo!. Porque, por lo visto y para contentarles a ellos lo que los del PP deberían haber hecho, pero obligatoriamente, es haber puesto a alguien de izquierdas, pero bastante de izquierdas. Vamos ¿que en que cabeza cabe y como se les puede ocurrir a los del PP comenzar su Congreso poniendo el Himno Nacional y elegir luego a un señor de derechas, que encima grita ¡Viva España! y para terminar su discurso y una vez y "empoderado" como ellos dicen, manifiesta su compromiso y lealtad con el Jefe del Estado, el Rey constitucional Felipe VI.?

¡Pero qué barbaridad oye!. Eso lo hacen en Francia, y cantan, lo primero o en Inglaterra, lo segundo, pero hacerlo aquí en España es algo que se toma como blasfemia progresista o como vergüenza obligada.

La sentencia dictada es que Casado es un "FACHA", pero que muy FACHA y con eso ya queda concluido todo el argumentario y aderezada la consigna, porque aquí ya se sabe que excepto si eres de Podemos, separatista o bilduetarra o del PSOE, aunque estos solo en parte, porque Guerra y Felipe y muchos otros están en el lado oscuro, eres un facha sin remedio, un franquista perdido y una sabandija fascista que no merece siquiera tener derecho alguno, porque ni siquiera le tocan los Derechos Humanos, porque esos solo son para los "buenos".

Pero uno tiene la impresión que el PP ha salido de su endemoniado Congreso mejor que entró en el mismo. Que Luis de Grandes, otro facha claro, aunque fuera un demócrata de primera línea, suarista y miembro de la Comisión Constitucional en 1978, ha hecho un servicio impresionante a su formación. Sabia de lo complicado de sus propias normas, esas dos vueltas pero con diferentes votantes, ahora será el momento de cambiar esas normas, pero eran las que había y a ellas se atuvo escrupulosamente, con un arbitraje firme pero de neutralidad impoluta, y donde los populares han elegido democráticamante, con todas las garantías al final en cuanto al secreto de su voto (un acierto la votación y asiento no por cofradías territoriales, sino por orden alfabético) y sin mas presiones que los intentos de unos y otros de convencerles. Y a la postre convenció más Casado. Traía, en realidad ventaja, tras su pacto con Cospedal pero su discurso acabó de inclinar decisivamente la balanza. Su triunfo acercándose al 60% supuso un suspiro de alivio porque un resultado mucho mas ajustado hubiera complicado más el futuro. Con este apoyo, y con una campaña que no ha sido sangrienta, aparte algunos pellizcos y algún desbarre que ha perjudicado a quien se pretendía apoyar, ejem: Villalobos, el tóxico apoyo de Soraya, la sensación es que habrá cierta paz y posibilidades de incorporación de muchos de las cabezas visibles de los perdedores.

Sin embargo esto puede que no haya sido lo más importante. La sicologia de masas cuenta. Y ella señala un ánimo diferente en los populares, como si hubieran pasado por el fuego y conseguido pasar al otro lado, como si una cierta liberación se hubiera apoderado de su ánimo. Han despedido a quien ha sido su líder durante muchos años y han sabido hacerlo, como Mariano Rajoy ha sabido también irse y, siempre habrá quien lo discuta, pero ha dado una lección a antecesores y para el futuro, tanto como presidente del Gobierno como de su partido. Su labor va a convertirse a nada en uno de los principales activos de su sucesor. A Rajoy le empezará a echar rapidamente de menos porque de más se empieza a echar ya demasiado a otros. España no tardará en reconocerlo, ha empezado a hacerlo ya, como gobernante y como persona. Pocos sin embargo fueron tan atrozmente machacados mediaticamante como él, escarnecido de continuo y desde todos los lados, desde la derecha feroz y sus ayatolás furibundos, a los que no dio prebenda ni bola, y por la izquierda, la ultaizquierda y los nuevos adanes, y a nadie se le escatimó y negó, por muy evidente que fuera, cualquier mérito. Ni siquiera el haber sacado a la Nación del peor agujero y desastre económico de su historia democrática. Hoy el nuevo Gobierno, sin pudor alguno, y jaleados por entregados palmeros en tv, radio, redes y prensa hace alarde y se apropia de las mejoras que sus logros y presupuesto permiten.

Eso va a aflorar y hasta puede que le sirva al joven lider, que ya sabe que tendrá de inicio que afrontar la peor de las cargas mediáticas contra su ideología y su persona, master incluidos y que si ha aprendido la lección debe saber que arredrarse o esconderse no le servirá sino como tumba y que ante ello debe salir a la ofensiva y denunciando el acoso cada vez que tenga un micrófono delante y sobre todo ante los micrófonos que le agreden. Esa va a ser una y de las más trascendentales batallas que habrá de librar. Lo iremos viendo. Pero concluyo por donde comencé. ¡Pero qué cabreo se han pillado los rivales con Casado!. Puede ser el mejor síntoma, mirado desde su campo.