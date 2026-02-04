Carmen Tomás.- Se acabó el teatrillo con las pensiones

MADRID 4 Feb. (OTR/PRESS) -

Se acabó el teatrillo. El Gobierno ha optado finalmente por aprobar por separado la subida de las pensiones, desenganchándola de otras medidas con las que pretendía forzar un relato interesado. Entre ellas, la prórroga de los desahucios, que además se modifica y deja fuera a miles de propietarios que cuentan con su vivienda habitual y otra en alquiler como complemento imprescindible para llegar a fin de mes.

La maniobra de mezclarlo todo en un mismo paquete no buscaba proteger a los más vulnerables, sino construir un escenario de confrontación política. El intento de culpar al Partido Popular de no querer subir las pensiones ha fracasado estrepitosamente. Ha durado menos de una semana, lo justo para que la opinión pública detectara el truco.

Muchos ciudadanos, incluidos pensionistas, vieron desde el primer momento en esta jugada una estrategia burda de desgaste de la oposición. No se trataba de garantizar derechos, sino de imponer un dilema falso: o se aceptaba todo o se cargaba con la acusación de insensibilidad social. La rectificación del Ejecutivo no es fruto de la reflexión, sino de la presión y del evidente desgaste político. La desesperación de un Gobierno rodeado de conflictos internos, decisiones erráticas y una gestión cada vez más cuestionada está ya a la vista de todos. El colmo del espectáculo llegó con el vídeo grabado por Pedro Sánchez apenas dos horas antes de la votación de la semana pasada, en el que ya culpaba al PP de no querer subir las pensiones, un gesto más propio de un mitin que de un ejercicio serio de responsabilidad institucional.

Además, estos días el sindicato USO ha recordado algo que ni el Gobierno ni los grupos políticos ni siquiera los periodistas hemos tenido en cuenta. La Ley General de la Seguridad Social en su artículo 58 es clarísimo y no admite interpretaciones interesadas, ni decretos.

La revalorización de las pensiones contributivas es una obligación legal y automática que, según el artículo mencionado, se hará "al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior". Sin comentarios.