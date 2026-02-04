Julia Navarro.- De justicia

MADRID 4 Feb. (OTR/PRESS) -

Pues sí, la decisión de regularizar a medio millón de inmigrantes "sin papeles" me parece uno de los pocos aciertos de Pedro Sánchez y su Gobierno.

Les diré que me da lo mismo por qué, en este momento, ha adoptado la decisión, si porque le ha obligado Podemos o porque realmente cree que debe hacerlo. En mi opinión, lo importante es que medio millón de seres humanos van a poder vivir con todas las garantías de la ley, es decir con "papeles" que acrediten que son legalmente residentes en España, donde podrán trabajar sin ser explotados por algunos o muchos de los que se vienen aprovechando de su falta de papeles, para pagarles menos.

Este medio millón de personas lleva tiempo viviendo entre nosotros, trabajando con nosotros, compartiendo el día a día con nosotros. Muchos vinieron huyendo de guerras y violencia y muchos más de la miseria, del hambre, de la falta de futuro. Y con su trabajo callado han ayudado a que nuestra sociedad sea mejor.

De manera que me producen irritación y desden quienes desde partidos políticos claman contra esta regularización.

Me pregunto qué tipo de personas son quienes prefieren que este medio millón de personas vivan en los márgenes de la legalidad, que carezcan de derechos, que estén por tanto expuestos a la marginación y a la explotación laboral.

Ya digo que me resulta indiferente lo que ha motivado la decisión de Pedro Sánchez. Insisto en que lo importante es que medio millón de seres humanos que vivían en un limbo legal ya no tendrán que esconderse, seguirán siendo parte de nuestra sociedad pero con "derechos" y sobre todo superar ese miedo de que les pudieran detener, un miedo que les helaba el alma.

No, no caeré en examinar el asunto desde un punto de vista mercantil, como pretenden algunos que justifican la decisión porque supondrá medio millón más de cotizantes a la seguridad social. Ni tampoco me importa a quién puedan votar. Lo harán a quienes quieran, haciendo uso de su libertad, hasta ahora comprimida por la falta de papeles. Pero por una vez quiero congratularme de la decisión del Gobierno. Una decisión que viene a hacer justicia a medio millón de personas que vivían angustiados por no tener "papeles".

Sin duda, la Unión Europea tiene que afrontar las nuevas realidades migratorias y no dejar en el limbo a tantos y tantos miles de seres humanos que llaman a nuestras puertas.

La Historia de la Humanidad no se puede contar sin las múltiples migraciones que se han sucedido a través de los siglos. Quien no asuma está realidad es que es un ignorante o un malvado. O las dos cosas.