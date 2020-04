Carmen Tomás.- Ideología y más ideología

MADRID, 12 Abr. (OTR/PRESS) -

El Gobierno quiere hacernos creer, desde hace semanas, que está tomando muchas medidas para hacer frente a la crisis económica, derivada de la pandemia provocada por el Covid-19. Pero, no es así. Ha aprobado 3 decretos que ha tenido que ir cambiando sobre la marcha, a salto de mata, por no haber tenido en cuenta multitud de problemas en distintos sectores. Lo ha hecho con la industria, con los autónomos y veremos si con los impuestos. No hay ninguna duda. El Gobierno nunca tuvo un plan serio con distintas fases acompasando a los efectos que tendría cada una de sus decisiones en materia sanitaria.

Es cierto que nos ha tocado vivir la peor crisis sanitaria, y todo apunta a que también sufriremos una terrible situación económica, con el peor Gobierno. Un Ejecutivo partido en dos y un presidente desideologizado y con el único objetivo de seguir en el poder a costa de lo que sea. Nos han mentido en todo, han llegado tarde con un coste en vidas humanas del que costará años recuperarse y han dejado al albur a miles de familias heridas y a centenares de miles de empresas y trabajadores.

Las decisiones que han ido tomando nos conducen a la bancarrota. Cuajadas de trampas y burocracia y dirigidas más a camelar a algunos colectivos, a los que los comunistas dicen siempre salvar, pero que acaban perjudicándoles. Empeñados en maltratar al sector privado, dejarán en la cuneta a miles de empresas y con ellas a miles de trabajadores que volverán al paro y al desahucio. Iglesias va ganando con un único y falaz fin de sumar adeptos dependientes de una paga gubernamental. Pésimos experimentos ya contrastados. El sector público sólo sobrevive con un sector privado fuerte, que invierta y cree de empleo. Y el empleo es la forma más digna de ganarse la vida. Machacar el tejido empresarial y lanzar al desempleo a millones de personas traerá la ruina y la revuelta social. Ya sabemos que este es el caldo de cultivo ideal para el comunismo. Sólo espero que impere la cordura. No sé cómo ni cuándo. Ni si será desde dentro o desde Europa. Pero, si alguien no para esta locura, este afán consentido de Iglesias por imponer su modelo, como dice el economista Daniel Lacalle después de la pandemia vendrá la hambruna.