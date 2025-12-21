Publicado 21/12/2025 08:01

Carmen Tomás.- De nuevo, a contracorriente

MADRID, 20 Dic. (OTR/PRESS)-

El Gobierno español ha vuelto a protagonizar un episodio difícil de explicar en Bruselas y aún más complicado de justificar en casa. Su posición respecto al aplazamiento de la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035, adoptada a contracorriente de la mayoría de socios europeos y de la propia Comisión Europea, ha rozado el esperpento político. El ridículo ha sido espantoso, no tanto por disentir -discrepar es legítimo- como por hacerlo sin una estrategia clara, sin alianzas y sin un relato coherente que defienda los intereses industriales del país. Es cierto que la decisión final incorpora cierta letra pequeña y matices técnicos, pero la realidad es tozuda: España fabrica, mayoritariamente, vehículos de combustión y cuenta con una industria auxiliar puntera a escala mundial. Un ecosistema que genera más de dos millones de empleos directos e indirectos, aporta alrededor del 10% del PIB y el 18% de las exportaciones. No se trata, por tanto, de un debate ideológico o ambiental simplista, sino de una cuestión económica y social de primer orden.

Además, el sector del automóvil llega a este debate exhausto. Tras años muy duros, marcados por la pandemia, la crisis de los semiconductores y la inflación, las ventas se desplomaron de forma abrupta. Los precios se dispararon, la inseguridad jurídica -alimentada por mensajes contradictorios del propio Gobierno- desanimó a los compradores y muchos optaron por alargar la vida de sus vehículos. El resultado es un parque automovilístico con una media de 14,5 años, con peores cifras de seguridad y emisiones. En este contexto, la actitud errática del Ejecutivo no ayuda. Como tampoco lo hace la reciente e incomprensible renuncia a miles de millones de euros en fondos europeos, mientras se anuncia a la vez que no podrá aprobar 17 leyes y más de 60 normas nuevas. Algunas afectan a ámbitos clave, como la implantación del 5G o el desarrollo territorial de la llamada España vacía, pero, curiosamente, se mantiene el compromiso de tocar cuestiones sensibles como la subida del diésel o el aumento de la recaudación vía eliminación de beneficios fiscales y que supondrán ingresos de unos 3.000 millones de euros, después de años de recaudación récord y subidas de impuestos.

Aún más desconcertante resulta la aparente pasividad de la Unión Europea. Sorprende que Bruselas haya hecho la vista gorda y no haya enviado ya una comisión seria que aclare qué ha ocurrido con los miles de millones a fondo perdido que España sí ha recibido y que, en demasiados casos, no terminan de materializarse en proyectos transformadores. La transición ecológica está bien y el futuro seguramente será eléctrico, pero imponerlo desde la improvisación, el postureo político y la descoordinación europea es irresponsable y pone en riesgo uno de los pocos pilares industriales del país sin ofrecer alternativas creíbles.

Contador

Contenido patrocinado

Foto del autor

Antonio Casado

Cumbre de la desunión europea

Foto del autor

Fernando Jáuregui

El 'robo del siglo' y otras estridencias

Foto del autor

Fermín Bocos

Zapatero, cada vez más sombras

Foto del autor

Julia Navarro

Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces