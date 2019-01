Carmen Tomás.- Nuevo palo a los presupuestos

Publicado 30/01/2019 11:05:11 CET

MADRID, 30 Ene. (OTR/PRESS) -

Los Presupuestos han iniciado su andadura por el Congreso de los Diputados con las comparecencias de altos cargos. El lunes le tocó al gobernador del Banco de España y no pudo ser más crítico con las cuentas del gobierno. Hernández de Cos insistió en que son irreales, ya que la recaudación está inflada y el déficit no bajará del 2 por ciento del PIB. Sobre las nuevas figuras impositivas, impuesto a las tecnológicas y a las transacciones financieras, dijo que al haberse realizado al margen de la UE podría provocar deslocalización de empresas. Además, no descarta realizar en marzo una previsión de crecimiento para este año muy a la baja. Las cuentas tampoco gustan mucho en la UE que ya ha avisado de que podrían incumplir las reglas fiscales. En el marco político también ha habido cambios. La ministra de Hacienda dijo ayer que si no se aprueban los Presupuestos habrá elecciones este año.

Son ya muchos los calificativos negativos que han recibido estos Presupuestos por parte de los economistas. Muy pocos creen que sean los que necesita una economía en clara desaceleración. Además, algunas de las cuestiones ya aprobadas como la subida en un 22 por ciento del SMI, la subida de las pensiones o el salario de los funcionarios van a tensionar las cuentas. Eso sin contar que algunas otras cuestiones se pueden aprobar al margen de los Presupuestos, como la subida de impuestos y cotizaciones.

Precisamente, ayer conocíamos la EPA del cuarto trimestre de 2018. Y, aunque la creación de empleo sigue a buen ritmo, la caída del paro es la menor en cuatro años. Hay buenas noticias sobre contratos indefinidos y en el sector privado. Sin embargo, la entrada en vigor del alza del SMI y las subidas de impuestos y cotizaciones previstas van a cotizar a la baja en el mercado laboral. Hasta el propio presidente del Gobierno habla de que este año se crearán unos 120.000 empleos menos, una cifra que algunos expertos elevan hasta 150.000. De hecho, ya hay anuncios de empresas que suman hasta cerca de 15.000 despidos. Vamos a ver lo que es capaz de aprobar el gobierno teniendo en cuenta cómo están sus socios de moción de censura.