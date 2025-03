Carmen Tomás.- La paradoja del empleo

MADRID 5 Mar. (OTR/PRESS) -

Los datos del mercado de trabajo de febrero publicados este martes apuntan una bajada del paro en casi 6.000 trabajadores y una creación de empleo que supera los 100.300 afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, se pierde contratación indefinida en favor de la temporal y lo preocupante y chocante: casi 4,5 millones de personas demandan un empleo. La paradoja, según apunta un estudio de Ramdstad, es que falta mano de obra en todos los sectores, mientras figuran en las listas de paro oficiales casi 2,6 millones de trabajadores, a los que hay que unir los que tienen un contrato fijo discontinuo inactivo y otros, lo que elevaría la cifra en casi un millón más.

La buena marcha de la economía de la que tanto saca pecho el Gobierno, aunque ya sabemos que dopada con gasto público, turismo y una deuda pública que ya supera los 1,6 billones de euros, no se corresponde con la realidad del mercado de trabajo. De hecho, el porcentaje de activos entre 25 y 55 años ha caído en una década a su mínimo histórico y los que cobran del sector público son ya más que los que lo hacen del sector privado.

No sólo no hay relevo generacional, sino que cunde el desánimo entre los trabajadores. La búsqueda del primer empleo cayó un 18% el año pasado. De nuevo, esa “brillante” marcha de la economía en la realidad no es tal, ya que no consigue anima a los que quieren por primera vez incorporarse al mercado de trabajo a pesar, como decía, de que falta mano de obra. No parece que sean únicamente los abultados costes laborales, impuestos y burocracia con los que el Gobierno desanima a las empresas, la causa de que haya tantos inactivos en España y que no son solo jóvenes.

La economía crece, ese es el contexto en el que según el Gobierno nos movemos, aunque los precios y los impuestos siguen subiendo y la mitad de los españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes. Cómo es posible entonces, siguiendo el relato gubernamental, que haya al mismo tiempo el mayor paro general y juvenil de la Unión Europea, mientras falta mano de obra y menos personas buscan su primer empleo.