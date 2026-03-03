Rafael Torres.- La guerra es eso

MADRID 3 Mar. (OTR/PRESS) -

No se entiende que el asesinato de un centenar de niñas en una escuela de Minab no encabece en grandes titulares las informaciones sobre el ataque del eje Trump-Netanyahu a Irán, pues la guerra, cualquier guerra, consiste básicamente en eso, en matar niñas, criaturas en las que se hallan representadas como en ningunas otras la inocencia y la indefensión.

El petróleo, el ominoso régimen de los clérigos crueles, el fatídico delirio hegemónico de Israel en la región, el ejército más poderoso del mundo en manos de un malvado, la liquidación de la cúpula del poder en Irán, los erráticos misiles de éste sobre las bases americanas que lo circundan o los rascacielos de la petromonarquías o los descampados o las sinagogas de Jerusalén, todo eso y más es ésta guerra unilateral y asimétrica, pero sobre todo es eso, bombas sobre una escuela de niñas.

Apenas habían ocupado sus pupitres las alumnas del colegio de Minab cuando el infierno se desató sobre ellas, descuartizándolas. Aún hoy, dos días después, los padres, los bomberos y los voluntarios siguen buscando sus pedazos entre los escombros. La máquina de matar agresora no es que no sea tan tecnológicamente precisa y sofisticada como pretende, sino que bajo la artera denominación de "víctimas colaterales" ya asume de partida a esas víctimas como objetivos de su función destructora. Así, la escuela de niñas de Minab podía estar cerca de un cuartel como se dice o no, daba igual. En las inmediaciones del pabellón deportivo de Lamerd, bombardeado igualmente, no había centro militar alguno, y unos veinte de los niños que allí jugaban también pagaron con sus vidas en agraz, bellas, únicas, irrepetibles, su condición "colateral" para mayor gloria de la Furia Épica.

La guerra, cualquier guerra, consiste en eso, en matar niñas y niños. Ante semejante evidencia, repugna el maniqueismo que intenta justificar ésta, de modo que habrá que insistir en que la execración de un régimen criminal y, simultáneamente, la de una agresión bélica criminal, no sólo son compatibles, sino que nacen indivisibles de la misma convicción moral y el mismo sentimiento de cualquier persona sana y cabal.