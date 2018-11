Cayetano González.- La batalla andaluza

Publicado 13/11/2018 8:01:55 CET

MADRID, 13 Nov. (OTR/PRESS) -

Este próximo viernes comenzará oficialmente la campaña electoral de las elecciones autonómicas andaluzas que tendrán lugar el domingo 2 de diciembre. Estas serán las primeras elecciones en un calendario en el que ya hay otra fecha fija: el 26 de mayo del próximo año, día en que se celebrarán las elecciones europeas, municipales y autonómicas en trece de las diecisiete Comunidades Autónomas. A estas dos citas con las urnas podría añadirse, si el Presidente del Gobierno tuviera a bien adelantarlas, las elecciones generales, que en un principio tocan en junio de 2020. De la importancia que todos los partidos dan a las elecciones en Andalucía da fe el hecho de que los principales líderes nacionales se van a volcar en la campaña electoral, fundamentalmente Pablo Casado y Albert Rivera. Pedro Sánchez no lo hará tanto, no sólo porque su agenda oficial se lo dificulte, sino también porque Susana Díaz querrá tener personalidad e impronta propia en su territorio. En cuanto a Pablo Iglesias, aunque las relaciones con la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, son manifiestamente mejorables, ha comprometido su presencia en tres mítines. En Andalucía ha gobernado siempre el PSOE, bien en solitario o con apoyo de otros partidos. Por lo tanto, lo primero que se juega en estas elecciones es si será viable una alternativa a lo que muchos califican ya de un "régimen" que ha tenido como consecuencia más visible la corrupción en la Administración Pública, con el caso de los ERES. Para que esa alternativa fuera viable, PP y Ciudadanos deberían sumar entre ellos la mayoría absoluta dado que es muy difícil, por no decir imposible, que Podemos apoye esa hipotética alianza de los de Casado y Rivera. También hay que tener en cuenta que algunas encuestas dan la entrada de VOX en el Parlamento andaluz, y si esto es así, habrá que ver si sus escaños son determinantes a la hora de conformar una mayoría alternativa al actual gobierno socialista. Todas las encuestas dan como ganador al PSOE, y será Susana Díaz, si la suma PP, Ciudadanos y posiblemente VOX no dé para gobernar, la que tenga que buscar pactos y acuerdos para hacerlo. En la pasada legislatura pudo gobernar gracias al apoyo de Ciudadanos, pero este partido ya ha dicho por activa y por pasiva que no volverá a dar su apoyo a la actual Presidenta de la Junta. Si esto es así, Díaz no tendrá otro remedio que buscar el apoyo de Podemos, lo cual quizás no sea su opción preferida, pero si es la que le da el poder, no tendrá ninguna duda en pactar con los podemitas. Además, es ese acuerdo con Podemos el que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa, por lo que la excusa para repetir ese frente en Andalucía la tiene servida en bandeja. Habrá que esperar a contar los voos en la noche del 2 de diciembre para ver cómo se resuelve el puzle andaluz.