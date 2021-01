Charo Zarzalejos.- España, zona catastrófica

MADRID, 15 Ene. (OTR/PRESS) -

Hasta en los tiempos más duros, hay momentos luminosos. Estos momentos nos los han regalado los sanitarios, la UME, los voluntarios y todos aquellos que, una vez más, han demostrado su solidaridad, su empatía con los más débiles. Son, en su conjunto , esa buena gente que ayuda a que el mundo sea un lugar habitable.

A partir de aquí, creo que la calamidad parece adueñarse de nuestro país. La terrible e insólita tormenta de nieve que ha colocado en Madrid en situación catastrófica, se reconozca o no oficialmente, y ha dejado su huella, a veces muy cruel, en otras zonas de España viene a sumarse a la llamada tercera ola del Covid.

La nieve se irá y llegará el calor, pero el virus no. El virus esta ahí, arrasando vidas y, en el mejor de los casos, situaciones de debilidad que también condicionan la vida. Tienen razón los que aseguran que tenemos fatiga pandémica, y no es menos cierto que algunos tengamos el temor de que nos estemos acostumbrando a ver cifras de muertos que son terroríficas . Yo diría que inasumibles. Estas cifras van a en ir en aumento según auguran los expertos y no hay porque no creerles porque son ellos, el conjunto del personal sanitario, los que están en primera fila, los que conviven con la realidad día a día.

Las autonomías ponen los parches que pueden. Utilizan sus herramientas legales hasta donde estas dan de si pero a tenor de las cifras que vamos conociendo . Sin embargo los datos indican que no es bastante, que los contagios van en aumento. Así las cosas, algunos nos preguntamos a qué está esperando el Gobierno a decretar un confinamiento, no sé si a nivel nacional, pero si en determinadas comunidades. Sólo el Gobierno lo puede hacer. El estado de alarma o sirve para tomar decisiones o si no carece de sentido. Para la famosa cogobernanza no es necesario.

Es unánime entre los expertos que solo un confinamiento puede ralentizar esta calamidad y si el Gobierno siempre se ha escudado en ellos, en los expertos, para tomar decisiones, cabe preguntarse que es lo que ocurre para que en esta ocasión no sigan sus consejos. Algo ocurre, algún cálculo debe estar encima de la mesa para tomar una decisión que parece obligada por las circunstancias y aconsejada por medios ,y epidemiólogos.

España es una metáfora de zona catastrófica. No deja de ser una catástrofe que el señor Simón diga que la cepa británica casi ni la vamos a notar después de augurar que en España habría solo unos cuantos casos de covid. Tiene su aquel que en esta situación, Podemos se dedique a sacar cabeza a costa de la Corona y que el vicepresidente de Asuntos Sociales este desaparecido. Tiene su aquel que el ministro Abalos diga que no hay que tomar decisiones impulsivas refiriéndose a un eventual confinamiento*

Detrás de la pandemia está la economía, el paro, el cierre de empresas y la devastación anímica de miles de ciudadanos que ni se atreven a imaginar el futuro. Es verdad que todo lo que esta mal puede empeorar, pero todas las circunstancias que nos rodean y nos afectan, no creen que tiene mucho de catastrófico?.