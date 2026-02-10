Fermín Bocos.- Aragón, amarga victoria

MADRID 10 Feb. (OTR/PRESS) -

Tras el resultado de las elecciones en Aragón quizá sea prematuro avizorar que estamos en el preámbulo del final del ciclo sanchista. La situación transmite temblores de vísperas pero el PP no acaba de perfilar un liderazgo convincente.

Los populares que convocaron los comicios para no depender de Vox siguen siendo el partido más votado pero han perdido dos escaños (26). Un resultado corto para gobernar en solitario que les aboca a pactar con Vox. El PSOE (18), perdió cinco escaños igualando en términos históricos su peor marca. El resultado prefigura otros similares en Castilla y León o Andalucía y trasmite la idea de que, a pesar de la división de las derechas, está más cerca el común objetivo de PP y Vox de poner fin a la presencia de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno. En términos simbólicos, duplicando escaños (14), Vox ha sido el llamativo vencedor de unos comicios en los que las izquierdas han sido las grandes perdedoras. IU solo consiguió un escaño y Podemos ha desaparecido. A la vista de los resultados en Aragón el coste político de la más que probable alianza entre PP y Vox, demonizada hasta el límite por el PSOE y sus terminales mediáticas, ha quedado más que amortizada.

En Aragón, como ocurrió también en Extremadura, la mayoría de los electores no han comprado la teoría del apocalipsis que aparejaría la alianza con Vox, versión actualizada del famoso dóberman que sí funcionó en el pasado. Pero parece que el personal ya no traga con todos los cuentos. Los asesores de Pedro Sánchez deberían leer a León Felipe. Los poetas siempre van por delante mostrando lo que no se ve a simple vista. Y en ese escenario parece que estamos ante lo que está por venir y ya se vislumbra. Lo sucedido en Aragón señala el camino pero, a la vista de su amarga victoria, el PP tendrá que replantear su estrategia en relación con Vox.