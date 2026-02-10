Rafael Torres.- De Paiporta a Grazalema

MADRID 10 Feb. (OTR/PRESS) -

De Paiporta a Grazalema se traza la distancia entre una administración regional inepta y otra que, advertida de las consecuencias funestas de esa inepcia ante una calamidad natural, ha procurado limitar sus efectos mediante una acción temprana y la asunción y la práctica de la lealtad institucional. De Paiporta a Grazalema media la distancia que hay entre un tipo que pasa la tarde de sobremesa infinita en un restaurante mientras la gente se ahoga, y otro que, aun siendo de su mismo partido, se preocupa y actúa para evitar que la gente se ahogue.

De Paiporta a Grazalema, esto es, de la brutal riada que devastó la Huerta Sur valenciana, sembrándola de muertes y destrucción, al no menos brutal encadenamiento de diluvios sobre la sierra de Cádiz, hay la misma distancia que entre la vida y la muerte. Un simple aviso telefónico a tiempo, el es-alert, y un rápido y eficiente dispositivo de ayuda y evacuación, frente a la inacción absoluta ante la catástrofe, marca esa distancia sideral.

El agua se lo tragaba todo en los pueblos de la Huerta Sur valenciana y en los de la sierra de Cádiz, pero en éstos no se ha tragado la vida de cientos de personas. Pero la línea que se traza entre Paiporta y Grazalema, entre el infame gobierno regional de Mazón y el eficaz de Moreno Bonilla ante el desastre, puede acortarse dramáticamente si los negacionistas de Vox, socios del mismo partido del uno y del otro, siguen engordando merced a la necia estrategia de Feijóo de ir adelantando elecciones en pleno auge de la ultraderecha.

Porque, en efecto, las desgracias de Valencia y Andalucía hunden sus raíces en el acelerado cambio climático, y aterra imaginar unos gobiernos autonómicos copados o dirigidos en la sombra por los ultras de Abascal. Ha ocurrido ya en Extremadura, acaba de ocurrir en Aragón, y Castilla y León y la propia Andalucía andan en vísperas. Esto va más allá de los toros, de la persecución de inmigrantes o de las matracas neofranquistas: va de personas que se ahogan y lo pierden todo o no.