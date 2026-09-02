Fermín Bocos.- Ceuta pasará factura

MADRID 2 Sep. (OTR/PRESS) -

Dice el presidente del Gobierno que "España es un Estado compuesto". Está claro que Pedro Sánchez no conoce la Constitución, Art 2. "Indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Tampoco sabe que el rey lleva 12 años reinado y no 20 como reiteró en reciente entrevista en la que intentó justificar que siguió de vacaciones mientras Ceuta aguantaba la invasión y la quiebra de la normalidad.

Todo cuanto sale de su boca es provisional o falso. A su paso fugaz por Ceuta (estuvo tres horas), dijo que la invasión había sido un "ataque a la integridad nacional", pero ya ha cambiado, ahora es una "crisis humanitaria". Ni una palabra de empatía con los habitantes de Ceuta que ven cómo actúa Marruecos mientras Sánchez, para no molestar a Rabat, no deja pasar la ocasión para humillarles . Ahora atribuye la invasión a los bulos organizados por Rusia, Israel y una fantasmagórica internacional derechista.

Nadie se ha creído que Marruecos no haya tenido nada que ver con la invasión. La política de apaciguamiento con Marruecos que ha impuesto Sánchez se traduce que, de facto, nuestro Gobierno ha delegado el control de la frontera en la gendarmería marroquí. A los hechos me remito: el 30 de julio miraron para otro lado dejando franquear la frontera a miles de jóvenes mientras que dos semanas después impidieron otro intento de asalto en masa. Tienen la llave y los habitantes de Ceuta saben que es Rabat quien controla y decide sobre la frontera.

Sánchez entregó el Sahara a Marruecos sin pasar por el Congreso y sin explicar un cambio que rompía con la posición histórica de nuestro país en relación con aquel territorio que había sido una provincia española. Lo hizo a cambio de nada porque no ha obtenido ninguna garantía sobre Ceuta y Melilla que han vuelto a ser reclamadas por varios ministros marroquíes en proclamas irredentistas sobre las que Sánchez no ha dicho nada. Parecería que en relación con Marruecos está atado de pies y manos. Lo que no sabemos es por qué.

Parafraseando a Rubalcaba: nos merecemos un Gobierno que de explicaciones y justifique sus actos. En eso consiste la rendición de cuentas de los gobernantes en un Estado regido por pautas democráticas. Los hechos son tenaces y el abandono de Ceuta le acabará pasando factura.