Fermín Bocos.- "Eppur si muove" en el PSOE

MADRID 26 Jun. (OTR/PRESS) -

Tres ex ministros (César Antonio Molina, José Barrionuevo y Javier Sáenz Cosculluela); dos ex presidentes del Senado (Javier Rojo y Juan José Laborda); el ex embajador Paco Vázquez, Eligio Hernández que fue fiscal general del Estado y una treintena más de antiguos altos cargos de los gobiernos de Felipe González y Rodríguez Zapatero solicitan por carta la dimisión de Pedro Sánchez por casos de corrupción vinculados a personas de su máxima confianza. Los firmantes explican que su "único propósito es salvaguardar la dignidad de nuestros votantes y restituir el honor del Partido Socialista y de su militancia".

Los firmantes entre quienes también figuran Tomás Gómez que fue secretario general de la Federación Socialista Madrileña, la ex senadora y eurodiputada Elena Flores, el ex presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y Nicolás Redondo, antiguo secretario general del PS de Euskadi, exponen en la carta algunas de las razones por las que solicitan la "renuncia inmediata" de Sánchez .

Copio algunas: el reiterado incumplimiento de los compromisos electorales; la prórroga injustificada de los Presupuestos Generales del Estado; el deterioro del Estado de Derecho; la progresiva marginación del poder legislativo; las negociaciones opacas de una ley de amnistía a medida de las exigencias de un prófugo de la justicia; el ejercicio discrecional del poder ejecutivo o la ocupación de los órganos de control del Estado... etc.

La carta concluye con un emplazamiento: exigen la renuncia inmediata de Sánchez como secretario general del PSOE, convencidos -añaden- de que un cambio profundo resulta imprescindible para preservar el futuro del socialismo democrático en España. La carta sube a superficie una parte del malestar que recorre las federaciones socialistas en las que los últimos escándalos relacionados con la corrupción han encendido las alarmas. Con Santos Cerdán, hasta hace unos días secretario de Organización y hoy en los tribunales, imperaba la ley del silencio. Ahora Sánchez se ha quedado sin su mastín. La carta es una señal. "Eppur si muove" contra Pedro Sánchez en el Partido Socialista.