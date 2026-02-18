Fermín Bocos.- Los espejismos del CIS

MADRID 18 Feb. (OTR/PRESS) -

Lo último del Centro de Investigaciones Sociológicas que preside José Félix Tezanos es de traca. Coloca al PSOE con 10,7 puntos por encima en intención de voto a sólo dos semanas de haber perdido las elecciones en Aragón, donde los populares sacaron diez puntos de ventaja a los socialistas. Sitúa al PSOE en cabeza con un 32,6 % y relega a un segundo puesto al PP con el 22.9 %.

Si provocadora resulta semejante conclusión, es en la segunda parte del estudio donde se delata la verdadera intención prestidigitadora de Tezanos como cocinero del sondeo sociológico. Que no es otra que conceder a Vox una expectativa de crecimiento de hasta un 18,9 %, a solo cuatro puntos de distancia de los populares. Pisándoles como quien dice los talones, cuando hace quince días en Aragón quedaron a 16 puntos del PP y a 26 en las elecciones celebradas hace dos meses en Extremadura.

Semejante propuesta parece perseguir un objetivo: crear en el ambiente la expectativa del adelantamiento de Vox al PP .Un "sorpasso" que, de tener visos de realidad, tendría como objetivo despertar al electorado de izquierdas, tanto votantes tradicionales socialistas ahora desmovilizados como votantes remisos de las diferentes facciones de los partidos situados a la izquierda del PSOE.

El espejismo construido por Tezanos contribuye a otorgar credibilidad al principal argumento de la estrategia del relato del miedo a la extrema derecha. La amenaza planetaria contra la que Pedro Sánchez se postula como campeón de las libertades. En España contra "la derecha y la extrema derecha"; en Europa contra Georgia Meloni y en el resto del mundo contra Donald Trump. Los enjuagues demoscópicos que se trae entre manos Tezanos cuestan dinero y no son inocentes. Como no lo son las interesadas conclusiones a las que intentan llevar a los ciudadanos.

Anotando las diferencias sociológicas y políticas entre las elecciones autonómicas y las generales bastaría con responder a una pregunta para saber el grado de credibilidad de la manipulación a la que nos enfrentamos. De ser cierto que el PSOE aventaja en 10 puntos al PP, ¿alguien duda de que Pedro Sánchez habría convocado ya las elecciones legislativas? Pues eso. Por eso lo de Tezanos suena a espejismo. A manipulación interesada de la realidad política española.