Luis del Val.- El relevante Zapatero

MADRID 17 Feb. (OTR/PRESS) -

Como la inmensa mayoría de los españoles, ignoraba que el ex-presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aplicaba su enorme inteligencia para dotar de sesudos y sabios informes de diez folios al ciudadano Julio Martínez, investigado por la Fiscalía Anticorrupción, por sospechas ante el regalón de 53 millones de euros a Plus Ultra -la empresa aérea arruinada- concedidos por los contribuyentes españoles, a quienes no nos consultaron.

En Análisis Relevante S.L., el ex presidente Zapatero puso su inteligencia al servicio de unos deslumbrantes informes donde aparecen brillantes informaciones y consejos, tales como que es necesario que aumente el número de vacunas, o la lucidez con la que profetizó que la pandemia iba a traer una larga crisis. Ante la profundidad de sus conclusiones -elaboradas con sencillez- uno se imagina que, por mucha que sea la inteligencia de Rodríguez Zapatero, seguro que ha tenido que rodearse de carísimos analistas, porque es difícil creer que él solo, sin ayuda de nadie, haya conseguido llegar al meollo de que era necesario aumentar el número de vacunas.

Ya sé que hay muchas personas que piensan que esos informes son una tapadera para ocultar las posibles mordidas, derivadas de los 53 millones, generosamente concedidos por la SEPI (a la que algunos mal pensados denominan Sobornos Españoles Para Íntimos). Pero creo que es al contrario, y que es posible que Zapatero, y sus hijas, hayan perdido dinero, porque estudiar la compleja circunstancia de la pandemia y, luego, sintetizar que la crisis iba a ser larga, con un lenguaje que lo puede entender incluso un analfabeto, requiere no sólo una prodigiosa inteligencia con la que posee el ex-presidente Zapatero, sino la colaboración de magníficos sabios, que seguramente han prestado su potente capacidad de análisis para ayudar al no menos potente Zapatero, y que ocultan su identidad por pura modestia.

Conozco informes para empresas, de 50 0 60 páginas, pero esos informes de Zapatero para su amigo Julio, tienen esa capacidad de resumir, esa facilidad de lenguaje que facilita la comprensión, y al que sólo pueden llegar unos pocos elegidos, tan relevantes, tan admirables, como el ex-presidente José Luis Rodriguez Zapatero.