Fermín Bocos.- La guerra del taxi

Publicado 23/01/2019 8:02:11 CET

MADRID, 23 Ene. (OTR/PRESS) -

En un sistema democrático el recurso a la violencia es inaceptable. Retira la razón a quien pudiera tenerla. Lo estamos viendo estos días en relación con las actuaciones --en Barcelona algunas de ellas de carácter muy agresivo-- seguidas por los taxistas que protestan por la competencia que suponen los servicios de los VTC, en concreto Uber y Cabify.

En Madrid el sector del taxi mantiene una huelga general reclamando de las autoridades la modificación de las condiciones que permiten operar a las citadas compañías de transporte de viajeros que, como se sabe --y es el origen del repudio de los taxistas-- no se rigen por las mismas normas que obligan a los conductores de los taxis. Es un conflicto que va y viene de la queja a los tribunales pero que pese a recientes sentencias los incumplimientos de las mismas son frecuentes, según denuncian los taxistas madrileños y catalanes. En su día, el Gobierno Sánchez, por la inhibición del ministro de Fomento (José Luis Ábalos), se lavó las manos trasladando a las comunidades autónomas la responsabilidad del seguimiento y la solución del contencioso. La de Madrid, a su vez, le ha endosado la patata caliente al Ayuntamiento que preside Manuela Carmena. Y en ésas estamos cuando el miércoles en la capital se inaugura FITUR, la feria de turismo más importante del mundo. Algo similar sucede en Barcelona a un mes de celebrar el Mobile World Congress, otra cita de resonancia mundial. Quienes han convocado la huelga piden disculpas por las molestias a los ciudadanos usuarios del taxi, pero saben que a quienes más perjudican no tienen posibilidad alguna de terciar en el conflicto. Los ciudadanos somos rehenes de la desidia o de la falta de responsabilidad de los gobernantes y de los excesos de los huelguistas. Los taxistas que, dicho sea con matices, operan en un régimen de monopolio, deberían hacerse a la idea de que en un mundo globalizado más pronto que tarde la mal llamada "economía colaborativa" acabará ocupando un puesto en nuestro entramado empresarial. A cambio de reconocer esa tendencia, que, como digo, es imparable, las empresas de VTC deberían operar con normas y obligaciones similares a las que obligan a los taxistas profesionales. Iguales obligaciones, mismas exigencias, mismo rango de pago de impuestos. La ley debe ser igual para todos. De otra manera, el asfalto se transforma en jungla. En pleno siglo XXI, semejante escenario no es de recibo.