Fermín Bocos.- Juicio y retrato de una época

MADRID 26 Nov. (OTR/PRESS) -

Once años después de confesar en el Parlamento de Cataluña que tenía dinero que había ocultado al Fisco, se ha iniciado el juicio contra Jordi Pujol en la Audiencia Nacional. El ex presidente de la Generalidad declarará por video conferencia desde su domicilio en función de su edad (95 años) y de su precario estado de salud.

El proceso alcanza también a siete de sus hijos y a una docena larga de empresarios colaboradores de la trama acusados todos ellos -el entramado familiar y los demás- de valerse de la posición política del patriarca para estructurar una organización criminal con la finalidad de enriquecerse cobrando comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de obras y concesiones.

Están acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documentación mercantil. Son muy elevadas y variadas en cuantía las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. El hijo mayor del patriarca, Jordi Pujol Ferrusola, encabeza la lista. Le piden 29 años de prisión.

A reserva de lo que vayamos conociendo en función de cómo se desarrolle el juicio, lo que tenemos a la vista es el escrutinio de una forma de gobernar que durante veinte años marcó toda una época: en Cataluña y en el resto de España, porque el apoyo parlamentario del partido de Jordi Pujol fue determinante para la estabilidad del país en la última legislatura de Felipe González y en la primera de José María Aznar. Ambos pactaron con él y de él obtuvieron apoyo a cambio de mirar hacia otra parte. Porque sabían -en Cataluña era un clamor- que la mordida del 3% para Convergencia y Unió estaba muy arraigada.

Como venía de atrás el silencio al respecto de la quiebra fraudulenta de Banca Catalana, el banco al servicio de la ingeniería política de Pujol. Aquella estafa dio pie en temprana fecha (1984) a un caso que no pudieron culminar dos funcionarios públicos ejemplares: los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo. Las presiones del momento figuran en los libros publicados sobre aquel caso. Toca confiar en que la historia no se repetirá por aquel caso, retrató de una época, fue preámbulo de otros que vinieron después.