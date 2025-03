Fermín Bocos.- Mazón, rehén de Vox

MADRID 19 Mar. (OTR/PRESS) -

Desde la perspectiva de un náufrago que bracea con el agua al cuello lo normal es que intente aferrarse a lo que sea con tal de que flote. En eso está Carlos Mazón. Sin pensar las consecuencias para su partido, o quizá tras reflexionar primordialmente sobre su posible horizonte judicial, el presidente de la Generalidad valenciana -ahora está aforado- ha llegado a un acuerdo con Vox para sacar adelante unos Presupuestos para 2025. Y seguir. Las han bautizado como las cuentas de "la reconstrucción" a la vista del devastador panorama que dejó tras de sí la descomunal riada provocada por la dana que acabó con la vida de 224 personas, destruyó un número considerable de edificios y dejó inservibles miles de vehículos e incontables cultivos arrasados.

Que dicha reconstrucción es la tarea más urgente que tienen planteada en la comunidad nadie lo duda. Lo que es más dudoso es que un político tan cuestionado como Carlos Mazón, carbonizado políticamente, resulte ser la persona idónea para asumir una tarea que, por su naturaleza titánica, reclama el imprescindible beneficio del consenso. Y nada de eso cabe esperar tras la experiencia acumulada durante el tiempo transcurrido desde aquel aciago 29 de octubre. Vaya adonde vaya y haga lo que haga, a Mazón le perseguirá el reproche -cuando no los abucheos- en razón de las negligencias que rodearon la gestión del gobierno de la Generalidad durante las primeras horas de la tragedia.

Situación de debilidad política que el PSOE y los demás partidos de la oposición están aprovechando para erosionar al PP. En el caso del Partido Socialista con la ministra Diana Morant a la cabeza haciendo como que la actuación del Gobierno central fue impecable, conclusión a todas luces alejada de los hechos. Pedro Sánchez pudo haber decretado el estado de emergencia que inmediatamente habría activado la actuación del Ejército -no solo la UME- y no lo hizo en el cálculo de que Mazón se ahogaría en su atribuida incompetencia. Pero aquello fue lo que fue y ahora estamos en dónde estamos. Vox ha decidido apoyar a Mazón dándole cuerda hasta que les interese romperla. Es un rehén político. Cuesta entender que la dirección nacional del PP (Núñez Feijóo) no sea consciente de que sostener a Mazón al frente de la Generalidad es el camino más corto para perderla en las próximas elecciones.