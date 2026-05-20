Fermín Bocos.- No era España la que robaba

MADRID 20 May. (OTR/PRESS) -

"Los Pujol saqueaban las arcas mientras Cataluña decía: Espanya ens roba". Pero no era España, eran los Pujol quienes nos robaban. Hay frases que resumen toda un época y en este caso su descarnada inmoralidad. La frase es del fiscal del juicio contra la trama delincuencial que ha sentado en el banquillo a siete de los hijos de Jordi Pujol, presidente de la Generalidad durante más de 20 años. Estaba acusado de graves delitos -entre otros haber ocultado 800 millones de pesetas a Hacienda- pero ha quedado exonerado de responsabilidades penales en razón de sus limitaciones cognitivas tras haber cumplido 96 años. Sus hijos están acusados de delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Fue otro presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, el padre del lema "España nos roba" que incendió las mentes de gentes dispuestas a seguir el camino del mandato sectario sin pararse a pensar. Mientras tanto, los miembros de la "Sagrada Familia" -así se era conocido el clan Pujol- acumulaban en Andorra cuentas opacas al Fisco. En sus largos años de presidente de Cataluña, Jordi Pujol, en nombre de la "estabilidad" política, un valor de difícil concreción habitualmente invocado para ocultar trapacerías, gozó del silencio de otros políticos y también del de algunos medios de comunicación.

Diarios hubo editados en Barcelona y otros en Madrid que, sobre la estafa de Banca Catalana, disponían de dosieres enteros que se fueron a dormir en el cajón de la mesa de los directores del periódico. Uno de ellos alardea estos días de su fiero compromiso con la probidad y la independencia. Así se escribe la historia. Una historia, en este caso del juicio por corrupción a toda una época, como fue el paso de Jordi Pujol por la política catalana en un tiempo en el que se forjaron algunos de los paradigmas de la post Transición en orden a aceptar como intocables algunos de los mantras del discurso de los partidos nacionalistas que en una primera etapa comparecían como tales para, posteriormente -caso de Convergencia Democrática de Catalunya, el partido fundado por Pujol- derivar abiertamente hacia postulados independentistas.

Radicalismos que les llevaron a la ruptura del marco constitucional embarcándose en el intento de golpe de Estado del "procés". Una aventura en la que fue de la mano con Esquerra Republicana, el partido al que pertenecía Aragonés, el inventor del avieso lema" España nos roba" que retrata el elevado grado de infamia en el que puede caer la política. La sentencia, en julio.