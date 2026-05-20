Julia Navarro.- ¿Y ahora qué?

MADRID 20 May. (OTR/PRESS) -

¿Y ahora qué?. Es la pregunta que muchos se hacen habida cuenta del resultado electoral en Andalucía. Un resultado inesperado que no se corresponde con las "predicciones" demoscópicas. El PP ha ganado perdiendo escaños. Vox, que supuestamente se iba a hundir, ha obtenido un escaño mas, el conglomerado de izquierdas "Por Andalucía" ha mantenido el tipo y "Adelante Andalucía", la izquierda de la izquierda, ha saltado de dos a ocho escaños. De manera que a la pregunta de "¿Y ahora qué?" me atrevo a responder que ahora nada, o sea que Pedro Sánchez no va a convocar elecciones generales. Me refiero a mañana. Esperemos que las convoque cuando toque según marca la ley.

Pero el resultado de las urnas en Andalucía no van a trastocar la decisión de Pedro Sánchez de seguir en la Moncloa.

¿Tiene nuestro presidente miedo a las urnas? Yo diría que si. Dada la situación política que estamos viviendo, sin presupuestos, con el espectáculo del juicio de Ábalos, Koldo y compañía, y con las sombras de sospechas de actuaciones controvertidas de su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, y las idas y venidas de un tal Aldama, que dice que va a decir y dice pero no termina de decir,amen de la investigación de la ex presidenta de Adif, doña Isabel Pardo de Vera, del ex director general de Carreteras, don Javier Herrero, informes de la UCO, detenciones de testaferros, una tal Leire Díez que anda por ahí diciendo que es periodista y que ningún periodista la conoce de ejercer como periodista, y cuya relación con el PSOE es de lo más pintoresca. Añádase las irregularidades en la SEPI, el escándalo de hidrocarburos, el rescate de Air Europa, el caso Delcygate, o el escándalo del Fiscal General, cuya actuación en el caso del novio Isabel Díaz Ayuso, resulta cuanto menos controvertida, sin que eso supongo que el novio en cuestión sea ningún angelito. O el caso de Tito Berni (ofrecimientos de ventajas en contratación pública), ¡Ah! y las denuncias por acoso sexual contra algunos miembros preminentes del PSOE...

Todo esto debería de llevar a nuestro Presidente a convocarnos a las urnas y permitir que los ciudadanos decidamos el futuro. Pero vuelvo al principio, y que conste que me gustaría equivocarme, pero no creo que nada de lo que acabo de enunciar, a lo que añado el resultado de las urnas en Andalucía, vaya a provocar que Pedro Sánchez actúe como en una democracia se debe de actuar: convocando elecciones.

O sea que ahora nada.