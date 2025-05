Fermín Bocos.- Que nos traten como adultos

MADRID 22 May. (OTR/PRESS) -

Preguntaba una periodista a Eduardo Mendoza, reciente Premio Príncipe de Asturias: "¿Qué opina del pacto lingüístico firmado por Salvador Illa, el presidente de la Generalidad de Cataluña". Respuesta del gran novelista: "Yo lo que quiero es que haya concordia, buena voluntad, corridas de toros, vino, juerga y fútbol. Lo demás me trae sin cuidado...". Dicho todo con la mayor espontaneidad. En la España de nuestros días, ¿quién no se apuntaría a un plan de vida de esta naturaleza? Con o sin toros, con o sin futbol, pero en línea con una filosofía que podríamos resumir en dos ideas: menos polarización política y ¡a vivir que son dos días¡ Vivir en un país complejo y admirable en tantos registros como es España. Pero también con notables carencias en algunos ámbitos. Una sociedad con cuestiones pendientes de resolver en materia de sanidad pública, en paro juvenil, pobreza infantil y la desigualdad de oportunidades que debería paliarse fortaleciendo el ascensor social que no siempre funciona con equidad.

Claro que en paralelo, y para que semejante programa vital fuera factible en nuestra polarizada sociedad, habría que exigir a los políticos que no creen problemas para ofrecerse después a resolverlos. Inventar problemas para vivir de ellos. Nunca sabremos a qué grado de resolución y eficacia en la gestión habría podido llegar el actual Gobierno de España si en lugar de concentrar todas sus energías retorciendo el Código Penal para favorecer a los responsables del intento de golpe del "procés" se hubiera propuesto como objetivo crear las condiciones óptimas para facilitar la contratación de los jóvenes en el mercado laboral- reduciendo las cargas sociales a la empresas- o buscando la fórmula para facilitar el acceso a la vivienda. Y de ahí nace un petición: que se ocupen de las cosas que de verdad preocupan a la gente; que dejen de vendernos relatos que conducen a la confrontación y se dediquen a promover la convivencia; que no insistan en mantener muros o "cordones sanitarios" de carácter político. En realidad la cosa no tendría por que ser complicada: bastaría con que empezaran a tratarnos como adultos. Quien tenga alguna dificultad para entenderlo que hable con Mendoza.