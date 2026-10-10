Fermín Bocos.- El sainete de la huelga

MADRID 10 Oct. (OTR/PRESS) -

Creíamos haberlo visto todo en la España de la etapa sanchista, pero nos faltaba un estrambote. Ya lo tenemos. Llega de la mano de los sindicatos. Tras un letargo de ocho años, han aparecido UGT y CC.OO. para anunciar que convocaban una huelga general. Para el 11 de noviembre, el once del once, en vísperas del arranque de la campaña electoral y -según dicen- para protestar por la falta de soluciones al problema de la vivienda.

Les ha pasado lo mismo que a Pedro Sánchez, que tras ocho años al frente del Ejecutivo, período en el que fueron llevados a cabo miles de desahucios, hace dos semanas -el 26 de septiembre-, el día en el que fue desahuciada Maricarmen Abascal, descubrió que teníamos un problema derivado de la escasez de viviendas, el precio de los alquileres y los lanzamientos.

A partir de ahí, todo fue muy rápido. La factoría de relatos de La Moncloa avizoró el rédito que podía conseguir cambiando el guión dominante -la invasión de Ceuta- y apostó por crear un mundo televisivo alrededor de la acampada en la Puerta del Sol y la apresurada puesta en marcha de los dos famosos decretos sobre vivienda que saltaron al BOE con el nombre de "Maricarmen".

Habían conseguido el objetivo: abrir los telediarios, arrinconar lo de Ceuta y magnificar las manifestaciones convocadas en media España por el Sindicat de Llogateres, una asociación hasta entonces desconocida fuera de Barcelona.

Pero la cosa no quedó ahí. Tras tumbar el Pleno del Congreso los decretos, Sánchez decidió disolver las Cortes, convocar elecciones y volver a intentar sacarlos adelante a través de la Diputación Permanente, que es tanto como decir intentarlo por la puerta de atrás.

Parecía bastante, pero no suficiente. Faltaba el cubilete sanchista, el que le da al relato un toque surrealista. Y ahí es donde aparecen los sindicatos para convocar una huelga general. ¿Contra quién? ¿Contra el Gobierno? Nada de eso: hay que innovar. La huelga es ¡contra la oposición!, contra el PP y Vox -así lo ha reconocido la exministra María Jesús Montero, jefa de campaña del PSOE-. Estamos en deuda con ella por su sinceridad y por haber desnudado el cinismo de los dirigentes sindicales Álvarez (UGT) y Sordo (CC. OO.), estómagos agradecidos que se van a prestar al sainete de una huelga política que no hace falta tener carné de profeta para ver que no contribuirá a resolver el problema de la vivienda en España.