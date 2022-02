Fermín Bocos.- Sánchez se apunta el tanto

MADRID, 5 Feb. (OTR/PRESS) -

A reserva del lío, la polémica y los probables recursos provocados por la confusión o el error de un diputado popular en el voto telemático, la reforma laboral salió adelante en el Congreso. Por los pelos, pero salió. En realidad lo aprobado es un retoque, no una derogación como había comprometido Pedro Sánchez y repetían sus socios de Podemos en el Gobierno. El Partido Popular, impulsor del ordenamiento cuya matriz permanece en el texto aprobado, votó en contra. Al hacerlo -renunciando a un juego político más sutil- Pablo Casado perdió la ocasión de colocar a Sánchez frente al espejo dándole las gracias por no derogar lo sustancial de la reforma aprobada en su día por el Gabinete de Mariano Rajoy.

Sánchez se jugaba mucho, Casado menos. Sabiendo, como se sabía que iban a conseguir aprobar la ley, Casado podría haber aprovechado la ocasión para dejar claro que siendo verdad que el Gobierno sacaba adelante el proyecto, no era menos cierto que se había tenido que tragar todas sus promesas de derogación. Era la cuestión de fondo, la almendra política. Ahora es el Gobierno quien se apunta el tanto con el auxilio de los sindicatos y, detalle no menor, con el apoyo también de la CEOE, la patronal.

Por otra parte, más allá del calentón parlamentario de sus socios de investidura -ERC, Bildu, etc.- que votaron en contra, la cosa no tendrá mayor recorrido. No romperán con Sánchez. Gabriel Rufián señaló desde la tribuna del Congreso la naturaleza del vínculo que cohesiona la alianza "Frankenstein": el temor a que en las próximas elecciones se produzca un vuelco y el PP sólo o con el apoyo de Vox pueda llegar a gobernar en España. Es el argumento del miedo. El fantasma que sacan a pasear Sánchez y sus terminales mediáticas como se está viendo estos días en la campaña de las elecciones de Castilla y León. Razón de más, visto con perspectiva, para que Pablo Casado hubiera cambiado el guion de su estrategia pillando a Sánchez con el pie cambiado. Porque lo que ha conseguido Casado con el "no" de su partido a esta reforma laboral es que sea Sánchez quien se apunte el tanto.