Fernando Jáuregui.- Y ahora ¿qué puede salir mal? Pues... ¿casi todo?

MADRID 27 Jun. (OTR/PRESS) -

Lo que nos faltaba: que Trump nos amenazase, con ese nada sutil estilo suyo, con hacernos casi imposibles las exportaciones a Estados Unidos de bienes españoles que se producen en una decena de provincias, hoy alarmadas no poco con los rayos de la ira del habitante de la Casa Blanca a cuenta del desplante del Gobierno español en la 'cumbre' de la OTAN a las pretensiones de aumento del gasto militar. Que no digo yo que no ampare cierta razón a Pedro Sánchez en su rechazo a dedicar el 5 por ciento del PIB a gasto militar, por mucha amenaza de Putin que, cual espada de Damocles, penda sobre nuestras cabezas. Lo que sí digo es que enfadar al ya de por sí iracundo hombre más poderoso de la Tierra tiene unos riesgos que deberían haber sido medidos con mayor cuidado. Y eso: que es lo que nos faltaba, porque el lío, en casa y fuera de casa, está siendo monumental, al margen ya de nuestras relaciones futuras con Washington.

La política exterior española se complica no poco: ahora Washington, antes Israel, luego Buenos Aires, con Marruecos siempre en relación inestable con el Gobierno español, sea cual sea ese Gobierno. Sánchez, enfrentado, de acuerdo, con muchos 'malotes', no es "la envidia de todos los progresistas europeos", contra lo que, increíblemente, dice el portavoz parlamentario socialista Patxi López. De hecho, incluso los progresistas europeos -en el Reino Unido, en Dinamarca, sin ir más lejos- cuestionan no poco el proceder y los métodos del Gobierno español, en el exterior y, más aún, en el interior.

Porque, al margen del posicionamiento en cuestiones externas, la corrupción está pasando una seria factura al prestigio de España en el mundo. Y en el cómputo del registro de la UE sobre la calidad de la democracia española pesa, me consta a través de lo que he ido hablando con diplomáticos acreditados en varios países comunitarios, al menos tanto esta corrupción como el 'desmarque parcial' --la posición definitiva no ha quedado muy clara, reconozcámoslo-- del presupuesto militar de la OTAN.

Y lo mismo cabe decir del enorme embrollo legal, constitucional e institucional que se cierne con muy negros nubarrones sobre el horizonte de la política española, cada día más 'judicializada' en cuanto que sometida a los veredictos de los tribunales en casos como Koldo/Ábalos/Cerdán, el fiscal general del Estado o los que afectan -aunque desde mi punto de vista no penalmente- a familiares del presidente.

A todo ello se une ahora la tormenta de la 'constitucionalizada' amnistía, decisión del TC que abre una inmensa sima, o mejor la agrava, con el Tribunal Supremo. ¿Podrá regresar Carles Puigdemont amparado por el Constitucional frente al Supremo? No desconectemos de esta pregunta, que esconde un terremoto legal, por ejemplo sobre la inclusión de un delito como la malversación en la amnistía a Puigdemont y compañeros.

España, según algunos reportajes que van apareciendo en medios extranjeros, es un país en el que unos audios custodiados por delincuentes menos que presuntos pueden poner en riesgo la figura del mismísimo presidente. El presidente de un Gobierno que vive pendiente de un fugado de la justicia; que está enfrentado a jueces y fiscales que se van a manifestar en su contra... El presidente de un país en el que la Guardia Civil, al menos la representada por la UCO, se enfrenta al Ministerio del Interior, del que depende; un país que está ocupando las instituciones e interviniendo de manera inédita en cuestiones de negocios privados.

Y un presidente del Gobierno de ese país que depende de un Tribunal Constitucional que está en plena guerra interior, y de un prófugo de la Justicia que quizá vuelva antes de lo que pensamos para enrarecer aún más el clima interno. O un presidente que se angustia ante la posibilidad de que los audios de unos delincuentes acaben trascendiendo para incriminarle o desprestigiarle. Y que, ya digo, para colmo, ahora se ha convertido, parece, en el 'enemigo público número uno' del hombre más poderoso del mundo.

Contabilizado todo esto ¿qué puede salir mal?