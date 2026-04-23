Fernando Jáuregui.- El (buen) estreno del 'número dos'

MADRID 23 Abr. (OTR/PRESS) -

Asistí, en el Congreso de los Diputados, a la sesión de control parlamentario en la que se estrenaba el nuevo 'número dos' del Gobierno de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo. Algunos periodistas lo comentamos este miércoles después de su rifirrafe con la portavoz del Partido Popular: Cuerpo es, definitivamente, como también lo es la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, igualmente no militante del PSOE, un ejemplar distinto en la fauna política de este país. Produjo buen efecto en sus explicaciones, en las que tampoco eludió el debate. La diferencia es que lo hizo, y su oponente hubo de reconocerlo, con educación, que es rara avis por estos pagos políticos.

Ser educado no significa ser moderado, le espetó la portavoz 'popular', Ester Muñoz, a quien no le quedó otro remedio que reconocer que nuevas formas se han instalado en el debate, aunque acaso los fondos sigan siendo los mismos. No lo sé: pienso que es evidente que, en materia económica, los programas de PSOE y PP son, si bien se mira, bastante parecidos. Aunque el responsable económico del PP, también un moderado, ha de buscar, lógicamente, elementos de confrontación con un Gobierno demasiado intervencionista, demasiado poco autocrítico, demasiado opaco y demasiado 'amigo de sus amigos' a la hora de repartir cargos.

En todo caso, es obvio que Cuerpo nada tiene que ver con su antecesora en los máximos favores de Sánchez, aquella María Jesús Montero que ahora se enfrenta a la previsible adversidad en las urnas andaluzas. Y también me parece esperanzador que la mesura exhibida por el ministro de Economía y vicepresidente primero pueda estar destinada a crear escuela: sin duda es mucho más eficaz un tono mesurado, razonado, con datos, que el grito histriónico y el insulto en esos duelos a primera sangre que proliferan tantas veces entre los grupos parlamentarios, en casi todos los grupos parlamentarios.

Pero claro, de momento lo de Cuerpo sigue siendo una excepción. No había sino que ver el patio de colegio en el que, una vez más, se convirtió la sesión de control parlamentario, que cada vez muestra de manera más nítida la inquina personal existente entre los dos principales gladiadores -no en vano utilizo un tñermino belicoso-de nuestra política. Y eso, que poco tiene que ver con el juego democrático Gobierno-oposición, es malo para el país.

Bienvenido, señor Cuerpo, a estas lides. Y que cunda.