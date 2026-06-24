Fernando Jáuregui.- Conejos de la chistera

MADRID, 24 Jun. (OTR/PRESS) -

Las apuestas corrían ayer como galgos por redacciones, cenáculos y mentideros políticos: ¿sacará Pedro Sánchez este miércoles algún conejo de la chistera para contrarrestar la mala racha que llevan su Gobierno y él mismo? Soy de los que opinan que lo más lógico es que el presidente y secretario general del PSOE, que este miércoles comparece en el Congreso para hablar de la corrupción que tanto daña la vida política española, debería urgentemente anunciar medidas espectaculares que regeneren la vida política de este país. Pero una mayoría de mis interlocutores en tertulias radiofónicas piensa que Sánchez repetirá más de lo mismo: culpabilización del PP con el 'y tú más', ataques a ciertos jueces y fiscales, reiterar que él no se enteró de lo que hacían sus colaboradores y enfatizar sin más que 'tolerancia cero' con la corrupción. Nada nuevo bajo el sol.

¿Se puede permitir el presidente esta segunda opción? Me cuesta creer que alguien con un sentido tan agudizado de la supervivencia opte por mantener una actitud pasiva, previsible, ante la auténtica tempestad que enloda nuestra vida política hasta un punto que ya es muy difícilmente tolerable. Un hombre de Estado habría de agarrar este toro por los cuernos y proponer medidas urgentes y creíbles de moralización política. Por ejemplo, creo que sería negativo, en mi opinión, permitir que sea la oposición la que le exija someterse a la cuestión de confianza, en lugar de proponerla él mismo (pienso que, negociándola bien con los todavía más o menos 'socios', la ganaría).

También resultaría eficaz, de cara a los titulares, proponer un congreso extraordinario del PSOE, anunciar querellas contra gente como Leire Díez -pero ¿puede hacerlo sin riesgo de que la 'fontanera' se vaya de la lengua?- y, claro, sugerir un adelantamiento significativo de las elecciones, en lugar de empecinarse en que 'pese a las piedras en el camino', culminará la Legislatura e incluso se presentará a las elecciones posteriores.

No, ya no basta con 'tirar de BOE' y anunciar grandes ayudas a la discapacidad, ni un aumento de becas o subvenciones al transporte público o incluso un nuevo plan de vivienda. Me parece que un gran número de españoles lo que espera ahora es otra cosa: ideas para mejorar nuestra dañada democracia. Espero ganar mi apuesta y que este acto parlamentario, tan importante casi como un debate sobre el estado de la nación, no se consuma como tantos otros (des)encuentros en el Legislativo: con insultos, descalificaciones y oportunismo político, empleando a personajes como el juez Peinado como excusa política. Creo que Sánchez, que no anunciará, me dicen, una convocatoria electoral, aunque sugerirá que la hará si no logra aprobar los Presupuestos (que no lo logrará), se juega en estos horas ni más ni menos que su supervivencia política. Y un pase digno a la Historia o todo lo contrario. Depende, ya digo de qué conejos o liebres saque de su chistera de mago, que ya está un poco ajada.