MADRID 7 Ago. (OTR/PRESS) -

Hasta hace poco, las mafias que operan en el norte de África, cobraban entre 2.500 y 6.000 euros por dejar a una persona en las costas españolas. Depende del recorrido, o si en el servicio se incluye falsificación de documentos. La forma de operar es inalterable. Los mafiosoS usan barcos muy seguros, en los que hacinan a sus clientes, y navegan hasta llegar cerca de las aguas territoriales españolas.

Una vez allí, echan las pateras al agua, las llenan de migrantes y, cumplida su misión, se vuelven en el barco seguro. No hay noticia de que ningún mafioso se haya ahogado, o haya sufrido algún trastorno. Los que, en ocasiones, se caen y se ahogan son los que llenan las pateras, aunque casi siempre encuentran algún barco, alguna lancha, que los lleva a tierra firme, y son atendidos por la Cruz Roja o la Guardia Civil. Sin embargo, parece que todo ha cambiado, porque según solventes declaraciones del presidente Gobierno, Pedro I, El Mentiroso, las mafias ya no llevan a nadie en barco y, luego, les meten en pateras para que sean atendidos como náufragos, sino que trabajan gratis, y les recomiendan que lleguen a nado.

Este sorprendente descubrimiento del presidente del Gobierno ha sido ratificado por el mentiroso, torpe, ineficaz y reprobado ministro de Interior, excelentísimo señor, don Fernando Grande-Marlaska Gómez. Más aún: a las mafias les ha costado dinero la avalancha de 75.000 personas sobre Ceuta. Habrán visto ustedes las imágenes de policías marroquíes abriendo las puertas de la frontera para que pudieran entrar cómodamente los migrantes. A estos policías, incumplidores de su deber, les han tenido que pagar las mafias, no cabe duda y, encima, han llegado todos gratis. Bueno, más de 100 personas se han ahogado, pero en la mafias eso es normal. Lo que no es normal es que no les hayan cobrado, absolutamente nada, a unos clientes seguros.

El descubrimiento de Pedro I, El Mentiroso, secundado por su alumno, el reprobado ministro Marlaska, apenas ha tenido repercusión en la prensa europea, quién sabe si por envidia. Estamos, pues, ante un fenómeno espectacular. Las mafias de migrantes ya no trabajan a tanto la patera, sino al por mayor, ayudan gratis, y les cuesta dinero. Como si se hubieran transformado en una especie de cruz roja de la mafia. A no ser que Pedro I, El Mentiroso, mienta.