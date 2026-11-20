MADRID 20 Nov. (OTR/PRESS) -

Naturalmente, y con esta convicción he ganado un par de apuestas-cenas, Carles Puigdemont no podía estar ausente de la campaña electoral. Y así, estuvo muy presente este jueves en el rifirrafe en las teles del 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Los dos personajes que, con más poder político en España, han sido beneficiarios (y víctimas) durante toda la legislatura de un hombre que estaba fugado -él decía "exiliado"- y que, naturalmente, no estuvo en el plató donde el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se batían en duelo televisivo.

Pero sí, allí estaba el expresident de la Generalitat, que se encuentra a punto de regresar a 'su' Cataluña ya legalizado y sin temor a la Justicia, sobrevolando sobre los dos políticos contendientes y la moderadora. Jamás un ausente estuvo tan presente en un estudio de televisión ni en el ánimo de los telespectadores.

Para rematar una faena que lo ha convertido en el epicentro y eje de toda la legislatura, Puigdemont se permitió elegir la fecha, el periódico y el entrevistador -que lo hizo muy bien, por cierto- para aparecer en una entrevista precisamente en la mañana del mismo día en el que su exaliado y, sin embargo, siempre enemigo Pedro Sánchez se enfrentaba en el 'cara a cara' (a 'cara de perro') decisivo en la campaña que desembocará en las elecciones del 29 de este mes.

Y claro que no era una entrevista cualquiera. El periódico que lo entrevistaba -El Mundo- podía titular así: "Puigdemont: 'Aproveché la ambición desmedida de Pedro Sánchez para derrotar a España'". Toma ya mensaje para Sánchez, para los suyos (los de Junts, quiero decir) y para los electores españoles. Sánchez concedió fácilmente la amnistía, reveló Puigdemont, y, prácticamente, viene a decir el fugado y fuguista que hizo lo que él quería para seguir disfrutando de la mayoría parlamentaria que Junts le daba para mantenerse en el poder.

No creo, francamente, que Puigdemont concediese la entrevista y forzase su publicación precisamente este jueves para echar directamente una mano a Feijóo, y menos a un Feijóo que aparece ya inevitablemente ligado a Vox. No: a mi entender, la irrupción del expresident de la Generalitat, tras nueve años fuera de Cataluña (menos un día, el 8 de agosto de 2024, en el que reapareció en Barcelona y se volvió a fugar sin que, inexplicablemente, nadie pudiese detenerlo), es una pura vendetta. Y una advertencia de que él, con Junts, puede, si quiere, seguir controlando lo que pasa en un país al que, ya lo dice, quiere "derrotar".

Es, ha sido siempre, la gran contradicción: el hombre que quiso dar un golpe de Estado territorial, separando a Cataluña del resto de España, ha venido rigiendo, aun fugado de la justicia, los destinos del Gobierno central de la nación. Cierto, no consiguió ni llevar adelante el referéndum de autodeterminación ni algunas otras de las exigencias que planteó a Sánchez, pero logró lo que para él era fundamental: el debilitamiento del Estado a base de cambiar el Código Penal, despenalizando de hecho la sedición y casi la malversación, concediendo indultos que el inquilino de La Moncloa prometió que no daría y forzando una amnistía que, según una mayoría de juristas, era inconstitucional.

Y ahora, ya digo, el expresident remata la faena propinando un patadón en la ya sufrida espinilla de Pedro Sánchez, que ha pasado muchas horas estudiando datos, tácticas y estrategias para su enfrentamiento ante las cámaras con Feijóo. Pero ocurre que con quien está ausente no puedes batirte, ni hacer 'cara a cara' alguno con él, ni prever lo que hará. Y Puigdemont está, todavía, ausente; ya veremos lo que ocurre aquí cuando, dentro de menos de un mes, si esta vez cumple su palabra, regrese. Pero no se resignaba el expresident a no ser el perejil de todas las salsas en esta campaña y aquí está el resultado. Puigdemont, el hombre que odia a España, sigue decidiendo el destino político de los españoles ante unas elecciones de suma importancia. O eso, al menos, cree él.

¿Podemos entender ahora por qué el planteamiento previo del debate, tan cargado de datos contrapuestos y de una antipatía mutua patente entre los debatientes, tenía un aire como irreal? Pues claro: porque, entre otras razones, había un fantasma merodeando. El fantasma de Waterloo rondando por el país de la política surrealista, gozando del espectáculo de las dos Españas a ninguna de las cuales quiere el espectro pertenecer, y sí a ambas destruir. Y casi, ese hombre a quien se nos prometió en la anterior campaña traer para encarcelarlo, lo consigue.