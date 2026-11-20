MADRID 20 Nov. (OTR/PRESS) -

El presidente Sánchez está omnipresente en los medios de comunicación. Pero las dos entrevistas en las que se ha sentido incómodo son las que le han hecho Carlos Franganillo en Telecinco y, después, Susana Griso en Antena 3.

Ambas entrevistas han sido lo que debe ser una entrevista: respetuosas, pero sin concesiones al entrevistado, por muy presidente del Gobierno que sea.

Otra cosa es que Sánchez intentara irse por los cerros de Úbeda.

Pero Franganillo y Griso no se lo permitieron, y el candidato Sánchez salió escaldado. Y es que, si de algo adolece la campaña electoral, es de profundidad. Los políticos parecen 'showmans' porque creen que al personal le gustan las boberías.

Por otra parte, insisto en que la campaña se ha convertido en una especie de subasta en la que tanto Pedro Sánchez como el resto de los líderes políticos no dejan de prometer de todo.

Por ejemplo, el PSOE y sus amigos del Frente Amplio, Podemos y demás familias prometen tanto que, si de verdad pudieran cumplir lo prometido, necesitarían un presupuesto cuasi infinito.

Sí, claro, pueden subir aún más los impuestos, pero creo que ni aun así se pueden financiar todas las promesas de los unos y de los otros.

Pero prometer es gratis, o al menos en nuestro país los ciudadanos ya estamos acostumbrados a promesas incumplidas. Aunque, como Sánchez y los suyos están desesperados ante la posibilidad de perder las elecciones, estos últimos días de campaña aprovechan para intentar contentar a los ciudadanos adoptando decisiones como la de subir el salario mínimo. Podían haberlo hecho hace meses, incluso años, pero ahora es cuando les conviene.

En cualquier caso, bienvenida sea la subida del salario mínimo. Eso sí, la ristra de promesas supera en mucho a las anteriores, aunque una cosa es hacer promesas durante la campaña electoral y otra la realidad. La realidad tiene que ver con la situación económica no solo de nuestro país, sino también de la Unión Europea y, a su vez, de lo que sucede en el resto del mundo.

O bien el PSOE, una vez que sacuda el bolsillo de los más favorecidos, se dedica a exprimir a las sufridas clases medias, autónomos y pequeños empresarios, o no le van a salir las cuentas para tantas promesas.

En ocasiones no se trata de gastar más, sino de gastar mejor, de dedicar cada euro a lo urgente e imprescindible.

Pero, siento decirlo, creo que en los últimos años nuestros gobernantes no han sido capaces de dar respuestas para paliar el estado anémico de nuestra sanidad, impulsar la educación y la investigación, o invertir lo necesario en cultura.

Si alguien tiene interés y paciencia para saber en qué se gasta el dinero público, que revise las partidas de cada ministerio. Se puede llevar sorpresas mayúsculas.

Quien más promete, además de Sánchez, es la señora Colau, del Frente Amplio.

Pero la cuestión es si nos creemos tanta promesa. Como decía el añorado Alfredo Pérez Rubalcaba, España necesita un Gobierno que no le mienta. Y me temo que los políticos en campaña lanzan señuelos sin nada dentro. Pero, mientras tanto, bienvenida sea la subida del salario mínimo. Algo es algo.