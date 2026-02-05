Fernando Jáuregui.- 'Dirty Sánchez'; cuando se llega al colmo

MADRID 5 Feb. (OTR/PRESS) -

Y ahora, Elon Musk bate el récord. Bueno, habitualmente los bate todos, incluyendo, desde luego, algunos que a mí me parecen indeseables.

Que el mundo, en buena parte gracias a determinados dirigentes políticos -Trump es el mejor ejemplo, desde luego- se está volviendo un sitio cuando menos mal educado es algo obvio. Y ello tiene reflejo en la vida política española, donde, por fortuna, aún causó cierto escándalo y repulsa que una concejala valenciana del PP irrumpiese el domingo en un mítin de Pedro Sánchez para gritarle 'hijo de puta'.

Una deriva casi inevitable si tenemos en cuenta que en la propia sede del Legislativo el insulto, desde 'mafioso' a 'gansgster', pasando por 'narcotraficante', es moneda corriente, incluyendo acusaciones por supuesto infundadas de 'homicida' y 'asesino' dirigidas contra Mazón o contra Óscar Puente. Hemos perdido el norte.

Así que no abundaré, en fin, en el bochornoso desarrollo de una comisión en el Congreso -sobre la tragedia de la dana en Valencia- en el que el pasado lunes se acorraló a Alberto Núñez Feijoo en términos difícilmente aceptables desde el punto de vista parlamentario.

Pero ya digo: llegó el hombre más rico del mundo y empeoró lo que empezaba a parecer impeorable. Ninguna persona educada se hubiese a atrevido a emplear contra el presidente español la expresión 'Dirty Sanchez' que así, completa, alude a sucias prácticas sexuales. Un juego de palabras contra el jefe del Gobierno de España, que se atrevió a promulgar la prohibición del uso de redes sociales a los menores de dieciséis años; medida sin duda polémica, que tiene aspectos positivos y negativos, pero que, claro, podría perjudicar los intereses del 'tycoon' Musk, dueño de la red social más popular no sé si entre los jóvenes, pero sí entre los maduros.

Y desde esa red, que el propio Sánchez utiliza para sus mensajes 'oficiosos', el muy mal educado Musk, el hombre que no se quita la gorra en el despacho oval de la Casa Blanca, ha utilizado el 'Dirty Sanchez' (así, sin tilde, según la frase hecha) para motejar al presidente del Ejecutivo de la cuarta potencia de la UE de "tirano y traidor al pueblo de España". Además de coprónimo y ejem, otras cosas, claro.

No entraré en los méritos y deméritos del cada día más demacrado, y se entiende a la vista de sus muchos problemas, 'prime minister' español. Creo que la crítica a sus modos de gobernar, a su distancia del ciudadano, a sus inveracidades, a su responsabilidad en que el país funcione peor, y no aludo solo a los trenes, está más que justificada. El insulto, la grosería, la sal gorda, no. El mundo ha entrado en modo incivilizado, ramplón, y Musk tiene algo de responsabilidad en ello, tanto cuando era aliado preferencial del zafio Trump como ahora que aparentemente no lo es. Andan en la Fiscalía parisina investigando presuntas actividades ilícitas de Musk, que a mí al menos no me parece un ejemplo ético ni estético, pero que es, sin duda, todo un signo de estos tiempos.

Me interpela un compañero, en una de esas tertulias radiofónicas a las que acudimos dispuestos a hablar de todo y de todos, si, en caso de tener que quedarme en una isla desierta, preferiría hacerlo con Musk o con Sánchez. Pregunta malintencionada donde las haya, y destinada a beneficiar al segundo, por si no saliese ya suficiente beneficiado de los ataques del ricachón americano. Al final, le respondí a mi compañero: me quedaría con Sánchez, sabiendo que la estancia en la isla, por muy paradisiaca que fuese la tal isla, iba a ser un infierno. Al menos, sin ser tampoco un modelo de cortesía, Sánchez no usa la escatología para lanzar basura al adversario. Ni quiere confinarnos en Marte cobrándonos, además, el pasaje. Luego, si usted quiere, debatimos sobre lo de prohibir a los menores el uso de las malvadas redes. Que debería, más allá de electoralismos, ser lo que importa.