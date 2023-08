Fernando Jáuregui.- Empieza la 'semana de las grandes sorpresas'

MADRID, 14 Ago. (OTR/PRESS) -

Ocurra lo que ocurra, esta va a ser la semana de las grandes sorpresas en la política de nuestro país, porque la verdad es que, a tres días de la constitución de las Cámaras Legislativas, son muchas las incógnitas, demasiados los silencios, difícilmente permeable esa 'discreción' que todos invocan para negociar en las sombras sus parcelas de poder. ¿Quién, por ejemplo, presidirá el Congreso de los Diputados y con ayuda de quién? Esa será la primera clave para adivinar por dónde puede ir la investidura del próximo presidente del Gobierno... o del actual en funciones. Ensayemos algunos intentos de respuestas, aunque sea desde la niebla.

Se barajan varios nombres como candidatos de sus propios partidos para presidir la Cámara Baja. El presidente/a de la misma es la tercera autoridad del Estado y encargado/a de funciones tan importantes como designar los tiempos para la sesión, o sesiones, de investidura y anunciar el nombre del candidato a presidir el Gobierno designado por el Rey. Los ministros (en funciones) Félix Bolaños o Miquel Iceta corren de boca en boca como las más probables opciones de Pedro Sánchez para ocupar el cargo. Pero, a tres días de la constitución de la Cámara Baja (en la Cámara Alta, con mayoría absoluta del PP, no ocurrirá nada inesperado y se cita el nombre de la consejera autonómica madrileña Paloma Martín como futura presidenta), no hay candidaturas oficialmente anunciadas, aunque eso ocurrirá en las próximas horas, sin duda. Por el Partido Popular se rumorea que la designada por Núñez Feijóo para presidir el Congreso será Ana Pastor, que ya ocupó el cargo entre 2016 y 2019. Pero tampoco desde el PP llegan confirmaciones definitivas por el momento. Silencio, se negocia.

El primer sobresalto de este domingo, sin duda para socialistas y 'populares', para Sumar y para Vox, lo dio una entrevista en 'La Vanguardia' al presidente de Canarias y de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, el hombre cuya diputada, Cristina Valido, podría tener en sus manos la investidura de Feijóo... si Junts se abstuviera y no se inclinara en favor de la candidatura de Pedro Sánchez, claro. Pues bien, Clavijo opina que la presidencia del Congreso ha de recaer... en favor del Partido Nacionalista Vasco. Algo no muy lejano a lo que dijo Enrique Santiago, de Sumar, o Joan Baldoví, de Compromís (integrado en Sumar, lo que haría pensar que Yolanda Díaz no vería con malos ojos esta posibilidad). Seguro que al PNV le llegarán ahora cantos de sirena prometiéndole su apoyo desde muchos lados, porque los nacionalistas vascos son decisivos a la hora de investir a Sánchez o a Feijóo. Pero en estas horas también en este 'tercer bando', el de los nacionalistas, decisivos para saber por dónde irá la España de las bicoaliciones, los silencios son abrumadores.

Así que los rostros de Cristina Valido, de la 'juntera' Miriam Nogueras y, claro, de algunas nuevas incorporaciones a la Cámara Baja, comenzando por Feijóo, van a ser los más buscados por los fotógrafos y cámaras que acudan a inmortalizar un acto histórico, que en teoría da inicio a una Legislatura que se prevé breve o incluso meteórica. El jueves, Junts y Esquerra lograrán, sin duda, consolidar la aspiración de tener grupo parlamentario propio, aunque los números no les den para ello, y mucho en ese sentido decidirán la Mesa y su presidente/a. Habrá que estar muy atentos a las fórmulas del juramento de la Constitución de los independentistas catalanes, porque también podrían ser un indicio, especialmente en el caso de la desinhibida señora Nogueras, de hasta qué punto están o no dispuestos a facilitar la consolidación política de Sánchez y evitarle al Estado al que odian nuevas elecciones.

Ya digo: hay que esperar a ver, porque puede que, a estas alturas, ni los propios protagonistas de la película sepan muy bien qué acabará ocurriendo en este precipitado y algo atropellado regreso de las vacaciones políticas. Probablemente --y trágicamente, si se quiere-- solo una persona conoce en estos momentos lo que será el inmediato futuro de España. Pero esa persona no estará en las Cortes este jueves. Ni siquiera estará en España, de donde salió huyendo en el maletero de un coche. Ni siquiera se siente español. Así son las florituras, vamos a llamarlo así, de la peculiar política española.