Fernando Jáuregui.- El fin de la 'España de Yolanda Díaz'

MADRID 12 Nov. (OTR/PRESS) -

Cuando esto escribo, lógicamente desconozco las cifras -oficiales u oficiosas- de seguimiento de una huelga general tan atípica que fue alentada desde el Gobierno, en lugar de contra las acciones del Gobierno, o, más bien, como confesó la ex 'número dos' del Ejecutivo y creo que aún 'la dos' en el partido, una huelga que se convocó contra la oposición. Pero lo más curioso de este paro nacional, que sin duda va a influir en la campaña y en los resultados electorales, es que su principal animadora fuese la ministra de Trabajo -de Trabajo, sí- y vicepresidenta Yolanda Díaz. Me parece que esta jornada 'huelguística' ha sido el canto del cisne de la figura política más atípica que yo recuerde haber conocido.

Estuve en el pabellón Magariños hace algo más de tres años. Allí ella se proclamó 'la próxima presidenta del Gobierno', se supone que sucediendo o suplantando a su benefactor Pedro Sánchez. Reconozco que en aquellos tiempos me creí a aquella figura que surgía de una izquierda laboralista y sindicalista, que no parecía tener complejos a la hora de expresar sus opiniones, aunque no siempre coincidiesen con el Gobierno socialista que la tutelaba a ella; a ella, que se declaraba más o menos comunista.

Luego vino todo lo demás. La decepción parcial, seguida de la decepción absoluta. El hundimiento de la marca Sumar, que hoy representa, con otro nombre y una filosofía diferente, otra mujer, Ada Colau. Resultó que doña Yolanda no era precisamente la persona para liderar, frente al Muro, unos nuevos pactos de La Moncloa. Ni era esa izquierda rigurosa, tolerante, abrazadora, que predica, por ejemplo, el andaluz Maíllo, que cada vez tiene menos que ver con esta Yolanda Díaz desaparecida de cualquier campaña.

Porque la España de Yolanda Díaz es ese país de políticos que se aprovechan del Estado y de los ciudadanos, de los que no se apean del Falcon ni de las oportunidades de pasar de un Gobierno en peligro de extinción a un puestazo internacional, utilizando para ello todos los mecanismos de ese Estado que, en teoría, somos todos, no solo 'yo, yo, yo Yolanda'.

La España de Yolanda Díaz es la de la ambivalencia, la de estar a las maduras esquivando las duras, la del grito un punto demagógico contra los 'ricos' y los empresarios a los que inicialmente cortejabas. Yo no quiero esta España gobernada por gente que no se apea del despacho ministerial en el que ya labora tan poco y que llama a la huelga precisamente desde ese despacho vicepresidencial -magnífico: lo conozco-, que ocupa desde hace más de un lustro.

Y sí, hay que reconocer que ha hecho algunas cosas buenas, azuzando al Gobierno 'del PSOE' versus el Gobierno 'de Sumar' para que acelerase algunas medidas sociales. Pero la inequidad social en España sigue siendo la misma que hace cinco años, aunque el salario mínimo y los 'martes sociales' gubernamentales florezcan. Sobre todo en período preelectoral, claro.

Creo que el país merece políticos menos gritones, más eficaces, menos abrazafarolas, más fiables a la hora de que pensemos si van o no a cumplir su palabra. Y sí, doña Yolanda: pienso, para que no se me acuse de pasarme a las filas de la oposición, en alguien como Carlos Cuerpo, que en apenas dos semanas ha empezado, sin alharacas, a poner orden ferroviario en un país que, con otros/as, iba descarrilando.