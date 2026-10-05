Fernando Jáuregui.- La 'meditación' de Sánchez paraliza el país

MADRID 4 Oct. (OTR/PRESS)

España contiene la respiración. Como en aquel abril de 2024 en el que Pedro Sánchez anunció que se 'retiraba' cinco días para decidir si quería seguir presidiendo la nación. Ahora no es del todo lo mismo, porque Sánchez nada dice definitivo -entonces tampoco hasta que concluyó el plazo- , pero envía a sus emisarios oficiosos a expandir con sordina la nueva de que en La Moncloa se 'está pensando' en la posibilidad de un adelanto electoral para finales de noviembre.

Y entonces el país se paraliza, se vuelca en manifestaciones que no son solo por la vivienda, en los juzgados se preparan para sesiones que serán mortíferas para el partido gobernante, los coaligados de la izquierda se reorganizan tarde y mal y Puigdemont, el aliado/enemigo, aquel a quien se prometió traer para encarcelarlo por golpista, se prepara para un inminente regreso triunfal, en plan Tarradellas, o casi.

Es mucha la agitación, en la calle y en los despachos, en las sedes de los partidos -que ya se han constituido en 'modo elecciones'- y en las instituciones, en los juzgados y en los medios. Todos esperan el Gran Anuncio de la disolución inmediata de las Cámaras legislativas, el fin de la Legislatura más convulsa desde la de 1993-96, última de Felipe González, y la puesta en marcha de la maquinaria electoral. ¿Se producirá todo esto? Quién puede saberlo siendo Pedro Sánchez el que decide: la nación ha vivido estos días inmersa en meros indicios y ahogada en rumores; ninguna certeza.

Pero algo nos tiene que decir Sánchez, en un sentido u otro, en las próximas horas, porque la nación no aguanta la parálisis que esta situación depara: actos, congresos, presentaciones, paralizados -lo he comprobado personalmente- a la espera de que la fecha electoral conceda un poco más de seguridad jurídica a los calendarios. Inversiones aplazadas, negocios no concluidos. Todo como suspendido de una nube.

Pedro Sánchez tiene a España en vilo, pero dudo mucho de que ahora se atreviese a salir ante los medios -con lo poco que le gusta eso, además- a decir lo de siempre: que concluirá la Legislatura y que luego se presentará a las elecciones para ganarlas y seguir en el puesto hasta 2031. Eso, ahora, resulta impensable, aun siendo Pedro Sánchez quien es y como es, el rey de la resiliencia.

La única que no se muestra paralizada o ralentizada es ls oposición, concretamente el Partido Popular, donde todo parecen ser planes para hacerse cargo del relevo antes de lo que en la propia sede de Génova se pensaba. Ya está Feijoo prometiendo medidas para el futuro en el que él gobierne, levantamientos de alfombras, revisiones de cosas y construcciones de casas. Dicen que, quizá vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, está preparando un plan alternativo de gobierno en toda regla y que lo anunciará al país poco después de que se produzca, si se produce, el inmediato anuncio de Sánchez.

Es decir, entre manifestaciones, acampadas, salidas de tono y un parón generalizado en tantas cosas, España parece haberse concienciado de que, finalmente, está ante el Gran Cambio, lo que no significa simplemente cambiar a Sánchez por Feijóo en La Moncloa, como sugeriría la frialdad de las encuestas. Es mucho, muchísimo, lo que en España ha de cambiar para llegar a ser la buena y sana democracia con la que tantas veces nos hemos ilusionado y que tantas veces nos ha sido hurtada por unos o por otros.

Ahora, todo está en manos de Sánchez, que está en modo pensador de Rodin, pero que muy en breve perderá la condición pétrea y recuperará la humana para anunciarnos... ¿qué? Estamos, sin duda, ante otra semana decisiva, una semana que puede significar un vuelco drástico a los ocho últimos años de nuestra Historia. Y otra pregunta: un vuelco ¿hacia dónde? Es, creo, la hora de las grandes apuestas.