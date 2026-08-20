Francisco Muro de Iscar.- 19 días y miles de noches de abandono

MADRID 20 Ago. (OTR/PRESS) -

Sinceramente cuesta escribir de política en estos tiempos. Me gustaría hablar bien de este Gobierno porque es el mío y porque si hiciera las cosas bien a todos nos iría mejor. Pero es que a un escándalo le sigue otro y el siguiente tapa al anterior y cada vez que hay una catástrofe no sólo se reacciona tarde sino que meses después ni se han dado las explicaciones básicas ni se han asumido responsabilidades. Y lo que es peor, los problemas se enquistan y no se solucionan pero la culpa siempre es de otros, especialmente del PP, de Vox, de Isabel Díaz Ayuso y, cuando ya no caben más salidas de pata de banco, de Franco.

¿Alguien puede explicar qué medidas se han tomado para evitar futuros apagones como el que dejó España a oscuras sin eclipse alguno y quién ha asumido alguna responsabilidad? ¿Por qué todavía la zona afectada por la DANA en Valencia sigue sin haber recuperado la normalidad ni las obras precisas cuando se acerca la temporada de lluvias? ¿Cuándo habrá una polìtica seria, con medios materiales y humanos, para luchar contra los incendios y otra para prevenirlos? ¿Por qué se usa y abusa de la UME para arreglar los desatinos de una mala polìtica?

Y, ahora, más cerca, la invasión de Ceuta. Imprevisión, fallo de los sistemas de información y seguridad, ausencia del Gobierno, improvisación, incapacidad e ineficacia, caos, desórdenes, colapsos en los hospitales y en los juzgados, peligro de epidemias, pérdidas cuantiosas en todos los sectores, comercios cerrados por miedo, vecinos desbordados y atemorizados, menores a su suerte, niñas migrantes violadas... Y, entre tanto, se nos ha dicho que Ceuta "ha recuperado la normalidad", con diez mil o doce mil migrantes hacinados en las calles, durmiendo en el suelo, montando chamizos, haciendo sus necesidades en parques y bosques, sin agua, sin comida, sin seguridad para ellos ni para los vecinos, con las urgencias a tope, con los primeros casos de sarna y tuberculosis, heridas por disputas y lo que todo nos podemos imaginar. Y la ministra de Sanidad, que ni siquiera se entrevistó con los médicos de Cauta, afirma que todo está bien. Una ofensa a la inteligencia.

Cuando, la semana que viene, los ministros empiecen a comparecer en el Congreso para dar explicaciones -hasta siete en tres días después de haberse negado a hacerlo en el Senado- habrán pasado más de 19 días y no quinientas sino miles de noches en las que Ceuta y Melilla han sido desatendidas e ignoradas por este Gobierno y por los anteriores. Como en alguna medida, también Canarias. Vetar que el Rey visite estas dos ciudades por miedo a molestar al soberano hiper millonario y dictatorial de Marruecos es una vergüenza que ningún ciudadano español debería aceptar.

Salvo la ministra de Defensa, la única que en su visita a Ceuta se dignó escuchar en directo las quejas de los ciudadanos y su miedo, los responsables de Interior, Asuntos Exteriores, Presidencia, Sanidad, Juventud e Infancia y Migraciones lo primero que tendrían que hacer en su comparecencia en el Congreso es presentar su dimisión por su ineficiencia y su incapacidad para atender este problema. Y a continuación debería hacerlo quien los ha mandado a todos sin interrumpir sus vacaciones, sin trasladarse a Ceuta y dirigir desde allí un Gabinete de crisis ante la invasión de una potencia extranjera que ha puesto en grave riesgo la seguridad nacional y ha provocado la indefensión de los ciudadanos españoles y un impacto social y humanitario al que las autoridades ceutíes no podían responder solas. En lugar de hacer eso, el presidente ha callado ante Marruecos, que incluso se niega a repatriar los cadáveres de sus conciudadanos ahogados en la operación, ha tomado medidas contra Italia y sigue de vacaciones. Es un presidente acosado en todos los frentes, incapaz de afrontar una emergencia de máxima gravedad y sin reaccionar a un problema que le ha creado alguien que debe saber que tiene las manos atadas. Se entiende que ni el presidente ni los ministros -excluida Robles- se atrevan a salir a la calle ni en Ceuta ni en muchos lugares de España.

Ceuta y Melilla, también Canarias, necesitan un Gobierno que defienda, fortalezca y respete su territorialidad, su españolidad y a sus ciudadanos. Hoy no lo tienen. Hoy están abandonados a su suerte. Y a lo que decida hacer Marruecos con o sin el respaldo de Estados Unidos.