Fernando Jáuregui.- La campaña más bronca de la Historia

MADRID 7 Oct. (OTR/PRESS) -

Gusta en España la bronca. Y si es política, mucho más. Y si, como la que empieza dentro de poco más de un mes, se trata de una campaña electoral que refleja las tensiones ya seculares de las dos Españas, más aún. Bronca, repito; es lo que yo preveo hasta el 29 de noviembre, día en el que celebraremos unas elecciones generales que seguramente marcarán un cambio de signo político en nuestro país. Salvo sorpresas, que eso es otra cosa, la imprevisibilidad, que también gusta a nuestra clase política.

Me fastidia hacer predicciones sobre el vacío, pero me parece que estas elecciones no las ganará Pedro Sánchez, o sea, que no las ganará el PSOE, y que tampoco podrá gobernar, como en 2023, merced a unos pactos ya agotados e impensables con 'extraños compañeros de cama'. Ha sido mucho el giro político y social experimentado por el país en los ocho años de mandato de Pedro Sánchez. Así que predecir el futuro, que es la asignatura más difícil para un politólogo, o para cualquiera, aquí y ahora se hace tarea casi imposible.

Hombre, no tan imposible como para no pensar que la mayor parte de las probabilidades de relevo en La Moncloa pasa por las manos de Alberto Núñez Feijoo. Hizo un bastante buen discurso el día de la convocatoria electoral, lleno de promesas constructivas. De hecho, me atrevería a decir que el PP hizo dos discursos: el de Feijoo, que quiso ser, en lo posible, moderado, aunque luego no lo fuese tanto, y el de Isabel Díaz Ayuso, que lanzó toda la artillería del Averno contra un Pedro Sánchez y su Gobierno a los que aborrece sin matices.

Creo que es urgente, para que el PP llegue a buen puerto, que ponga ya en marcha dos acciones: unificar su propio discurso interno, pensando más en construir un porvenir que en destruir un pasado, y convencer al electorado de que, a la hora (inevitable) de pactar un Gobierno nacional con Vox, los 'populares' serán capaces de embridar el extremismo de Abascal y sus planteamientos más anti europeístas y más anti inmigratorios. Y luego está lo del lenguaje.

Feijoo tiene que convertirse en el amo del terreno del lenguaje, igual que del de las propuestas para el futuro. Hay que acabar con el garrotazo permanente al rival -que aquí es el enemigo--, con la sal gorda, el insulto, la calumnia, como modo de hacer política, porque las formas son tan importantes como el fondo, y arrastran muchas decisiones erróneas. Ya sé que ha sido el 'estilo Pedro Sánchez' el que ha marcado las pautas de la política testicular y chulesca que nos gastamos, pero el pecado de Feijoo ha sido creer que podría competir en este campo con un fuera de serie en la materia como el aún presidente.

Por eso, porque hemos visto que el juego entre Gobierno y oposición no tiene por qué convertirse en una permanente batalla sin cuartel, porque hemos comprobado que un buen acuerdo hace progresar más una nación que una lucha fratricida, es por lo que me horroriza la perspectiva de esta campaña electoral que se nos viene encima. Los primeros discursos tras el anuncio de la convocatoria han sido los previsibles: frentismo total. O sea, si gana el otro, será el desastre absoluto para España."Yo o el caos", ha sido la frase más repetida por los comentaristas como resumen del fondo de los parlamentos de la derecha y de la izquierda.

Modérense los ímpetus, introdúzcase un poco de humildad en discursos y crónicas, permitámonos unos toques de patriotismo y de interés por el ciudadano en los planteamientos ante esta nueva campaña electoral que viene. Malo sería que se lleve el récord Guinness por haber sido la más bronca de la historia de nuestra democracia, que ya sería decir. Estamos ante unas elecciones que deberían forjar un país mejor en una coyuntura irrepetible; no, aunque a veces lo parezca, ante la guerra nuclear, que todo lo deja devastado.