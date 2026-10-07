Carmen Tomás.- Sánchez pisotea al Congreso

MADRID 7 Oct. (OTR/PRESS) -

Hay decisiones políticas que suscitan serias dudas sobre su legalidad, oportunidad y respeto a las instituciones. La decisión de Pedro Sánchez de resucitar en la Diputación Permanente los decretos de vivienda que el Pleno del Congreso rechazó el pasado viernes pertenece a esa categoría. El Congreso no dio la espalda a los ciudadanos como asegura el presidente. Todo lo contrario, ya que representa a todos los españoles. Tampoco las medidas unen a propietarios e inquilinos ni tienen apoyo universal.

A pesar de ello, y con las Cortes disueltas ha enviado a ese órgano los decretos porque considera que su composición, sin representación de Junts, puede que se aprueben. En todo caso, la cuestión de fondo no termina en los decretos de vivienda. El pasado lunes Sánchez volvió a reivindicar los éxitos económicos de su Gobierno, todos ellos muy cuestionables. La economía está creciendo dopada por el turismo, el gasto público y el aumento de la población, la prueba es que no está llegando a los ciudadanos.

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE sitúa en el 25,7% la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Entre los hogares con hijos dependientes, Eurostat eleva el indicador al 29,9%, el porcentaje más alto de la Unión Europea. Difícil de ocultar también que registramos la mayor tasa de paro de la Unión Europea, sin contar los fijos discontinuos inactivos, aunque cobran la prestación de desempleo. Ha aumentado la deuda, los intereses que genera, la electricidad, la cesta de la compra y por supuesto la vivienda, el gran agujero negro de la legislatura, si no contamos que se acaba sin un solo presupuesto. España apenas dispone de un 1,5% de vivienda pública sobre su parque residencial, el precio subió un 12,9% interanual, según los datos incorporados por el propio Gobierno al decreto que ahora quiere recuperar.

Y si hablamos de alquiler, las sucesivas restricciones, prórrogas y límites han alimentado que muchos propietarios saquen sus viviendas del alquiler. Los expertos hablan de que podrían ser hasta 400.000, el mejor abono para los precios. La paradoja es que el Gobierno ha acordado con el mayor fondo "buitre" (en terminología gubernamental) Blackstone, que gestione viviendas públicas procedentes de la Sareb y destinadas en principio a Casa 47, según publica "El Mundo". Y otros acuerdos como la venta de un edificio público a Lar y Blackrock para vivienda de lujo.

Tengo claro que después de ocho años gobernando, casi 300.000 desahucios, precios por las nubes y menos oferta de pisos ésta no es la razón de la convocatoria de elecciones y menos que sea por Maricarmen. Vamos a las urnas no para mejorar la vida de la gente, sino porque Sánchez cree que es el mejor momento para sus intereses. Y si hay tensión y confrontación, mejor. Así lo ha dejado nítido en sus dos últimas comparecencias.