Francisco Muro de Iscar.- Manual de crisis para políticos pillados

MADRID 25 Sep. (OTR/PRESS) -

"Ya os hemos dicho que hay que tener mucho cuidado con la agenda pública y que no figuren las reuniones que no deben figurar, ni los lobbies, de los nuestros claro, que os visitan, os llaman o, mucho peor, os escriben pidiendo algo, -si es así, destruid los e-mails cuanto antes o borrad las llamadas, que luego pasa lo que pasa con el fiscal general o con la asesora de Begoña-. Los contratos siempre tiene que revisarlos con cuidado alguien que mire más allá de lo que dice la letra, trocearlos siempre que sea posible, buscar proveedores "nuestros" pero limpios, o casi, y enmascarar aquello que pueda ser dudoso. A pesar de todo, os recordamos algunas normas de actuación por si, a pesar de todo, os pillan, que, últimamente está pasando mucho más de lo que sería de desear. Si os pillan:

1.- Se niega todo con rotundidad y firmeza. No es verdad lo que dicen. Todo se ha hecho bien, nadie ha salido perjudicado.

2.- Si no es suficiente y crece el ruido o salen nuevos datos en los medios de la fachosfera, decid que son bulos sin fundamento que lanza la derecha para ocultar su fracaso y para tapar los éxitos del Gobierno. Si hay que mentir, se miente sin complejos. La verdad está sobrevalorada. (Es como de lo de Feijóo sobre las vacaciones, pero mucho mejor).

3.- Si arrecian los datos negativos, se sigue sin reconocer nada, o sólo pequeños errores técnicos, y se habla de otras cosas -la DANA, Gaza, el dumping de la Comunidad de Madrid-, se dice que las competencias son de otros, se echa la culpa a los proveedores, a los Gobiernos de Rajoy, a la oposición, calificándola siempre de "ultraderecha", a que Abascal le está comiendo el terreno a Feijjóo . Y, siempre a Díaz Ayuso, funciona de cine. Si necesitáis ayuda para la estrategia anti-Ayuso llamad a Oscar (Puente) o a Oscar (López). Últimamente no se dedican a otra cosa.

4.- No es el momento de hablar ahora de Franco, de la Iglesia Católica, del Valle de los Caídos ni del lawfare de los jueces. Ya llegará y os avisaremos. A la derecha mediática sí la podéis culpar. Si no sabéis por dónde salir, también podéis hacer ofertas como esa de "preservativos gratis para los jóvenes de catorce a cuarenta años". (Aunque es una idea de Mónica García, sin consultarnos, renta, como dicen ahora los jóvenes).

5.- Podéis recurrir sin miedo a los asesores del presidente en La Moncloa. Aunque no dan abasto en preparar argumentarios diarios y en ideas para desgastar a la oposición, son ochocientos y están entrenados. Siempre habrá alguno libre.

6.- Ni una palabra a los socios de Gobierno o de Legislatura. Ni sobre la verdad de los hechos ni sobre la estrategia. Empezamos a no fiarnos de ninguno de ellos -ni ellos de nosotros, es verdad- y es mejor no complicar las cosas. Si necesitamos apoyo parlamentario, ya hablará el presidente con José Luis o José Luis con el presidente, si no está en Venezuela, claro. (José Luis es Rodríguez Zapatero, por si alguno de vosotros no se ha enterado). Y siempre hay grupos como Bildu dispuestos a apoyarlo todo y otros que también lo harán aunque cade vez "cobran" más.

7.- Si crecen las noticias y empieza la desesperación, llamad a los medios de comunicación afines, a la "sincronizada". Hay una ventaja clara: no hacen preguntas, actúan disciplinadamente y en todos los canales. Si no sabéis cómo hacerlo o estáis sobrepasados, en La Moncloa lo hacen en diez minutos de forma masiva.

En todo caso, "NO" os salgáis del argumentario bajo ningún concepto. Además, en horas o como mucho en días, saldrá otro caso más grave que tapará al anterior. O a Pedro se le ocurrirá algo genial. Seguro.