José Cavero.- Qué efímeros son los jefes de ETA

Actualizado 10/12/2008 1:00:05 CET

MADRID, 10 Dic. (OTR/PRESS) -

Ya lo ha advertido el ministro Rubalcaba: si alguien aspira a ser el sucesor de Iriondo, que sepa que ya lo estamos buscando... Se refería el ministro a la rapidez con la que están siendo detenidos los más recientes jefes de la banda. Esto ya no es o que era, cuando un "jefe militar" o jefe de comandos podría perpetuarse en su cargo y ejercer durante muchas temporadas. Ahora apenas duran nada. Tres semanas justas ha durado el sucesor de Txekoki, Aitzol Iriondo, siempre presentado como "más bestia" o más sanguinario que su predecesor. Iriondo también tiene en su haber unos cuantos actos criminales, al menos cuatro asesinatos, y tal vez la muerte de los dos guardias civiles de Capbretón, que en su momento se pensó que habían sido obra de Txeroki. Iriondo es probable que relate su protagonismo en el doble crimen.

Lo cierto y lo que debe celebrarse es esa condición de efímeros que tienen en nuestros días los jefes etarras, en lo que se adivina o se pretende ver como un proceso apresurado del final de la banda. Eso sí, la mayor parte de estos dirigentes de la banda proceden de las guerrillas de la "kale borroka", y con ese certificado previo alanzaron la condición de dirigentes aptos para matar.

No pocos se preguntarán si la debilidad que viene demostrando la banda ETA es efecto de su propia decadencia o si les ayuda alguna clase de penetración exterior y de "·topos" infiltrados. Es igual. Con toda probabilidad, la dedicación intensiva y eficaz que vienen haciendo las fuerzas de seguridad del Estado, policía y guardia civil, sumada a la también elogiable colaboración que presta en estas tareas la gendarmería francesa, está consiguiendo este éxito permanente en la lucha contra "la hidra de siete cabezas" que siempre ha sido la banda terrorista ETA, capaz de garantizar la continuidad de esas jefaturas de comandos de un día para otro. Rubalcaba anuncia: Y así seguiremos, deteniendo al siguiente, hasta acabar con el vivero del que proceden los terroristas...

Ésa es, con toda probabilidad, la razón del éxito contra la banda y sus bandidos: que no puedan descansar en parte alguna, conscientes de que ya se les persigue y que las fuerzas del orden tratan de capturarlos allí donde estén. No habrá paz ni lugar de descanso para el terrorista etarra por razón de la dedicación intensa que se ejerce contra ellos. No es menos cierto que tanto Txeroki como Iriondo habían dedicado atención a instruir a jóvenes etarras. Parece, por consiguiente, que la plantilla no termina de menguar y que siempre hay sucesores a los "caídos", otros etarras decididos a continuar la tarea de sus anteriores en las mismas responsabilidades. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llenen las cárceles y que no haya la menor esperanza de que puedan prosperar en su empeño. Parece que aún queda un margen, que todavía hay "camadas de terroristas" que acaso se están "formando" en ikastolas o en acciones de violencia callejera. Y en tanto hay sucesión en el mando, habrá víctimas mortales, porque es bien sabido que se asciende en categoría en la banda a medida que se tiene fortuna en la tarea de matar, así sea a ciudadanos pacíficos y ancianos "de partida de tute" como a agentes del orden dedicados a rastrear la ruta de los propios asesinos...

José Cavero.