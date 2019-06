Escaño cero.- Más allá de las palabras

Publicado 13/06/2019 8:00:18 CET

MADRID, 13 Jun. (OTR/PRESS) -

Yo no sé si algunos políticos toman por tontos a los ciudadanos o es que son ellos tan tontos que creen que los ciudadanos somos tontos.

Y es que ese invento anunciado desde el PSOE y Podemos de que van a formar un "Gobierno de cooperación" es un ejemplo de eso, de que creen que somos tontos.

La realidad es la que es y no se puede camuflar con las palabras. De manera que si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han acordado que habrá gente de Podemos o afín a esta formación en el Gobierno es evidente que eso no es otra cosa que un gobierno de coalición. Así que me pregunto a quién intenta engañar Pedro Sánchez ¿a los ciudadanos o a Pablo Iglesias?.

Muy convencido no debe de estar Pedro Sánchez cuando pretende utilizar el eufemismo de "gobierno de cooperación" para blanquear que Podemos pueda tener algún tipo de representación en el Gobierno. La cuestión es la envoltura, cómo y de qué manera los podemitas desembarcan en el corazón de las estructuras del Estado.

Supongo que Sánchez sabe que hay una parte de sus votantes que rechazan cualquier acuerdo con Podemos, de la misma manera que hay votantes de Podemos que rechazan un acuerdo con el PSOE. Claro que no solos entre los votantes de ambas formaciones hay resistencias, también en distintos sectores de la sociedad produce inquietud un gobierno de coalición PSOE-Podemos.

Pero mientras para el PSOE, Podemos es prescindible para Podemos, en este momento el PSOE es su tabla de salvación. O mejor dicho: para Pablo Iglesias el PSOE es su salvación.

Evidentemente Sánchez puede pactar con quién crea conveniente, lo mismo que Pablo Iglesias, pero eso si, hay que pedirle al señor Presidente que no intente camuflar la realidad con eufemismos. O bien tiene razón Pablo Iglesias y representantes de Podemos se sentaran en el Consejo de Ministros aunque a eso le denominen "Gobierno de cooperación" o bien Pedro Sánchez va a envolver a Iglesias convenciéndole de que mete gente independendiente de su cuerda en algunas de las estructuras del Estado.

Ser muy listo está muy bien, pasarse de listo puede llegar a ser un problema.