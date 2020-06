Escaño cero.- Sánchez versus Marlon Brando

MADRID, 5 Jun. (OTR/PRESS) -

En una de sus últimas entrevistas Marlon Brando hizo una reflexión muy a tener en cuenta. Dijo que su gran error había sido continuar en el escenario cuando el público ya se había ido.

Se preguntaran ustedes por el sentido de este recordatorio y les diré que en las últimas semanas he tenido la impresión de que Pedro Sánchez se ha quedado solo en el escenario y eso le lleva a no dejar de pedalear para no caerse en su constante huida hacia delante para intentar que se mantenga en el aire ese castillo de naipes sobre el que ha construido su carrera política.

Cuando digo que Pedro Sánchez se ha quedado solo me refiero a que está pagando un precio desorbitado por los votos de algunos partidos, los independentistas principalmente, que son los que le mantienen en Moncloa. Al final cabe preguntarse si los acuerdos a los que llega con esa parte de la oposición que le encumbró como presidente, son en beneficio de los ciudadanos o simplemente para que él pueda seguir en Moncloa. Me temo que la respuesta es la segunda.

Lo peor de esta soledad que yo percibo es que quienes le rodean le jalean convenciéndole de que todo lo está haciendo bien. Me temo que hasta se lo ha llegado a creer.

No basta tener a algunos medios de comunicación haciendo oposición a la oposición y alabando al Gobierno hasta negar la evidencia de sus errores. Lo peor que le puede pasar al Presidente es creerse la propaganda que minuciosamente preparan sus asesores y que encuentran eco en determinados medios.

A veces cuando el Presidente sale a escena, ya sea desde el Palacio de la Moncloa o desde la tribuna del Congreso, recuerdo aquellas advertencias que aparecían en algunas películas: "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia". Y es que la realidad en la que vive o le hacen vivir poco tiene que ver con la realidad de la mayoría de los españoles.

Lo mismo les sucede a algunos miembros del gobierno, empezando por la portavoz, a los que la negación de la realidad no les produce ningún sonrojo. Con un desparpajo impresionante intentan confundir al personal demostrando la falta de respeto que tienen a los ciudadanos pero sobre todo a la verdad. ¡Ay! ¿Recuerdan aquella frase de Alfredo Pérez Rubalcaba dirigida al PP: Los españoles merecen un Gobierno que no les mienta? Pues eso.

La arrogancia es una mala consejera y me parece a mi que a algunos ministros les sobra arrogancia y les falta aunque solo sea una pizca de autocrítica y humildad.

No sé si alguien se ha atrevido a decirle a Pedro Sánchez algo que resulta evidente y es que necesita con urgencia llevar a cabo una remodelación del Gobierno. Apenas llevan unos meses pero buena parte de sus ministros están achicharrados.

La verdad es que resulta desolador el nivel de algunos miembros del Gobierno. Hasta ahora se suponía que ser ministro del Gobierno de España requería de algunos méritos.

No, el Presidente no está bien acompañado, es más, está tan mal acompañado que cada día es más evidente su soledad sobre el escenario por mucho pelota que le rodee. Esperemos que no le suceda lo que a Marlon Brando, que un día se quede definitivamente solo sobre el escenario porque incluso quienes le hacen la pelota ya no estén ni siquiera detrás del telón.