Escaño cero.- Entre Valerio y Guirao

El día cinco de marzo es el tope para que se resuelva un problema que afecta a los creadores de cultura. Y me pregunto quién ganará la partida, si las ministra de Trabajo Magdalena Valerio y la de Hacienda María Jesús Montero y el de Cultura, José Guirao.

Me explico, la partida no es otra que la aprobación de un Reglamento por parte del Gobierno que haga realidad el decreto aprobado no hace tanto, con el que se permite que los creadores puedan cobrar su pensión y los derechos de autor que hayan resultado de sus creaciones. Algo que es norma en el resto de Europa pero no en nuestro país.

Desde que comenzó la legislatura Marta Rivera de la Cruz presidenta de la comisión de Cultura ha luchado denonadamente para convencer al resto de sus compañeros de comisión para que abordaran este problema. No ha sido fácil y curiosamente porque los partidos de izquierda y los sindicatos se mostraban remisos esgrimiendo que no se podían hacer diferencias entre los pensionistas.

Les explicaré el problema: un creador, ya sea un escritor, un músico, un cineasta, etc, si se jubila puede cobrar su pensión pero ¡ay! Si se le ocurre seguir escribiendo, o si cobra los derechos como autor de una obra, entonces se verá perseguido por Hacienda, la Seguridad Social y hasta por el Séptimo de Caballería.

Se ha puesto repetidamente el ejemplo: Cervantes no habría podido escribir El Quijote si hubiera vivido en la época actual, ya que se habría pasado de edad. Y como él tantos genios de la Literatura, la pintura, la música....

Que un Estado penalice a los creadores es un disparate. Sin Cultura los países pierden su alma, y es evidente que crear Cultura no es cuestión de edad.

No ha sido poca la paciencia de Marta Rivera de la Cruz para convencer a los miembros de la Comisión de Cultura que no se puede poner a un creador en la disyuntiva de que o cobra la pensión o continúa creando. Y cuando lo ha conseguido y de paso el Gobierno ha asumido esta realidad, la convocatoria de elecciones frena la posibilidad de arreglar el problema. Bueno, en realidad no tiene porqué ser así, ya que el Gobierno dispone hasta el 5 de marzo para presentar ese Reglamento que desarrolle el decreto ley.

Pero mire usted por donde desde los aledaños del Gobierno transciende que a la ministra de Hacienda, la señora Montero, no le hace ninguna gracia que los creadores cobren pensión y que a la de Trabajo, la señora Valerio tampoco y que el señor Guirao no tiene fuerza suficiente para sacar el reglamento adelante.

Verán, yo creo que el ministro de Cultura José Guirao, que es un excelente gestor cultural, con amplia experiencia y sensibilidad para con el mundo de la creación dará la batalla pero otra cosa es que la pueda ganar.

Serán dos ministras María Jesús Montero y Magdalena Valerio las que decidirán la suerte de los creadores.

En fin, veremos si este Gobierno es capaz de despedirse sin ignorar la Cultura.