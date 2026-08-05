Julia Navarro.- ¿Y ahora qué?

MADRID 5 Ago. (OTR/PRESS) -

Llevo varios dias dándole vueltas a si tenemos un Presidente frivolo, acaso irresponsable, o simplemente incapaz. Nuestro presidente se ha ido de vacaciones sin parpadear por la crisis en Ceuta ante la llegada de miles de jóvenes entrando en la ciudad a nado unos y por la "puerta" otros. El rastro de la tragedia es que algunos de esos jóvenes perdieron la vida.

Me pregunto si dormiran tranquilos los hombres que mandan en Marruecos cuando sus jóvenes huyen de su propio país porque alli no tienen futuro. También me pregunto por la calaña de quienes han manipulado a esos jóvenes. Lo insólito es que a Pedro Sánchez no se le ocurriera otra cosa que "despedirse" para irse de vacaciones, recomendando tres canciones en tiktok, lo me lleva a preguntar en manos de quién estamos. Es incomprensible tamaña frivolidad.

Lo sucedido en Ceuta nos lleva a plantearnos si creernos lo que asegura el Delegado del Gobierno en esa Comunidad Autónoma y otros responsables políticos, ministros incluidos, de que no se enteraron de lo que de verdad se estaba cociendo en Marruecos. Para colmo han intentado desvíar la culpabilidad a la ministra de Defensa y al CNI. Menos mal que la ministra Margarita Robles ha puesto los puntos sobre las "ies" ante las insinuaciones torticeras e insidiosas de quienes intentan delegar en su ministerio la responsabilidad de lo sucedido por la falta de información. Es decir, acusando de ineficacia al CNI.

!Menuda cara tan dura!.

Les diré que no me creo la versión del ministro Albares, tampoco hay mucho que añadir al "papelón" del ministro Marlaska. Es más, creo que en esta crisis quien ha estado en su "sitio" es la ministra de Defensa y que no han fallado los servicios de inteligencia, quienes han fallado son otros ministerios y ministros. Puesto que al Gobierno le había llegado la información de lo que se estaba cocinando en Marruecos, deberían haber enviado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Lo sucedido en Ceuta debería haber tenido una respuesta inmediata, porque ha resultado ser un gravisimo problema con consecuencias terribles por la perdida de vidas.

Marruecos sabe lo que quiere, tiene una diplomacia y unos políticos que les dan sopas con ondas a los españoles y eso les lleva a mantener, sin inmutarse, su revindicación sobre Ceuta y Melila, ciudades españolas antes de que Marruecos existiera como país. Y no van a cejar hasta hacerse con ellas. Lo sucedido éste fin de semana no ha sido mas que una operación provocadora que ha servido a las autoridades marroquis para "tomar la medida" a España. Es decir, para tantear que está dispuesto a hacer nuestro Gobierno, si un dia deciden organizar una "marcha" sobre Ceuta y Melilla, modelo "Marcha verde", que tan buenos resultados les dio en el Sáhara.

¿Defenderemos nuestras fronteras o nos retiraremos protestando con la boca pequeña? Lo que esta claro es que Estados Unidos no nos apoyará, porque les interesa más la amistad de Marruecos que la de España. No es de extrañar, porque sin duda Marruecos sí que es un socio fiable para Estados Unidos. La diplomacia marroquí está entre las mejores del mundo, mientras que la política exterior de nuestro Gobierno, es cada vez mas deficiente.

Intentar restar importancia a lo sucedido en Ceuta es una falta de respeto a los ciudadanos que hemos visto en "directo" lo sucedido a través de los medios de comunicación. Escudarse en que la "derecha" aprovecha este desdichado suceso es un brindis al sol. Hace años, cuando los atentados en la madrileña estación de Atocha, Alfredo Pérez Rubalcaba dejó dicho que los españoles no nos merecíamos un Gobierno que mintiera. Tenía razón y por eso los ciudadanos votaron en las urnas contra el PP. Hoy podemos revindicar aquella frase de Pérez Rubalcaba, añadiendo que no solo no merecemos que nos mientan, tampoco nos merecemos un presidente que, ante una crisis como la vivida, se vaya de vacaciones recomendando sus canciones favoritas en tiktok. Sin palabras.